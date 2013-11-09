ارتباط استرس با پرخوری/ کاهش پرخوری پس از آموزش مهارتهای حل مسئله

فرزانه فتحعلی پور- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این تحقیقات با همکاری انجمن پرخوری اهواز اجرایی شده است، گفت: در این تحقیق 30 نفر از افرادی که دارای پرخوری بودند را مورد مطالعه قرار دادیم.

وی با اشاره به نحوه اجرای این تحقیقات توضیح داد: در این مطالعات ابتدا پیش آزمونی از افراد جامعه آماری گرفته شد و پس از آن یک دوره 12 روزه آموزش مهارت حل مساله برای آنها برگزار کردیم.

فتحعلی پور ادامه داد: پس از انجام این دوره آموزشی پس آزمون دیگری از آنها گرفته و نتایج هر دو آزمون مورد مقایسه قرار داده شد.

مجری طرح با اشاره به نتایج به دست آمده از این مطالعات خاطر نشان کرد: پس از برگزاری دوره آموزشی حل مساله نمرات کسب شده در پس آزمون نسبت به پیش آزمون کمتر شده بود که نشان می‌دهد استرس و اضطراب در پرخوری عصبی اثر بسیار زیادی دارد.

وی ادامه داد: زمانی که استرس این دسته از افراد کمتر باشد میزان خوردن آنها نیز کاهش می‌یابد.