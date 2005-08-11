جلسه جداگانه گروه غير متعهدها و اروپا / احتمالات پيش رو چيست؟

به گزارش خبرگزاري مهر از وين غير متعهدها از ساعت 2 به وفت و ين و كشورهاي اروپايي هم از لحظاتي پيش جلسات درون گروهي خود را برگزار كرده اند.

در اين جلسات كه بعد از نشست ظهر امروز تروئيكاي نم با اروپا و اعلام مخالفت با قطعنامه ثبت شده فعلي برگزار مي شود هر دو گروه مواضع خود را هماهنگتر مي كنند كه در اينصورت احتمال برقراري نشست شوراي حكام در ساعت 3 و نيم بعد از ظهر امروز (6 بعد از ظهر به وقت تهران) وجود دارد.

ديپلماتهاي حاضر در وين احتمال نرمشي اندك از سوي اروپا براي ثبت اصلاحيه اي جديد را به جهت نگراني از عدم امكان اجماع رد نمي كنند ، گرچه گروه ديگري هم پافشاري غير متعهدها را كه چين نيز با آن همراه است فراتر از فشار اروپا مي دانند و معتقدند كه گروه نم به كمتر از آن چيزي كه تا كنون گفته رضايت نخواهد داد.

در صورت چنين وضعي اگر اروپا بر موضع خود باقي بماند امكان عدم برگزاري جلسه در امروز ، ثبت قطعنامه و يا اصلاحيه پيشنهادي غير متعهدها براي طرح در جلسه شوراي حكام و حتي برگزاري جلسه ، عدم اجماع و راي گيري براي تصويب قطعنامه مي رود.