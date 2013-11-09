مرز مهران میزبان عاشقان حسینی/ تردد انفرادی همچنان ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، مرز مهران به دلیل امنیت و نزدیکی به عتبات عالیات عراق هر سال در ایام محرم مورد استقبال مردم از سراسر کشور قرار می گیرد.

در حال حاضر تعدادی زیادی از زوار عتبات عالیات در مرز مهران قرار دارند و هر روز نیز تعداد زیادی به عتبات عالیات عراق تردد دارند.

عاشقان حسینی از سراسر کشور با شور و شوق به مرز مهران آمده اند تا در این ایام به کربلا بروند و در سوگواری و عزاداری امام حسین (ع) از نزدیک شرکت کنند.

حال و هوای مرز مهران با وجود زائران متعدد بوی کربلا گرفته و این سعادتی است که نصیب استان شده که دروازه کربلا شده است.

از هر نوع قشری از دورترین نقاط کشور خود را به مرز مهران رسانده اند که در این ایام به کربلا مشرف شوند و شلوغی و ازدحام جمعیت در مرز برای رفتن و انتظار کشیدن در صفها صحنه هایی زیبا رقم زده است.

مرز مهران امروزه جایگاه بالا در کشور دارد چراکه هر ساله میزبانی خوب برای زائران عتبات عالیات در طول است و وجود امنیت و آرامش در مرز باعث شده زائران بیشتر از مرز مهران استقبال کنند.

فرماندار مهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرز مهران در چند هفته گذشته میزبان عاشقان حسینی از سراسر کشور بوده است.

تردد 80 هزار نفر در ایام محرم

حجت الله نصیری پور اظهار داشت: در ایام محرم و روزهای تاسوعا و عاشورا و اوج تردد زوار بیش از 80 هزار نفر زائر از مرز مهران تردد کرده اند.

وی بیان داشت: سالانه بیش از دو میلیون زائر از مرز مهران تردد می کنند و در ایام مذهبی سال مرز مهران با حجم انبوهی از زائران روبرو می شود.

این مسئول اضافه کرد: این تعداد افراد به صورت ورودی و خروجی از مرز بین‌المللی مهران عبور کردند.

وی ادامه داد: افرادی که علاقه‌مند به زیارت عتبات عالیات و حرم امام حسین (ع) هستند، حتماً از طریق کاروان‌های زیارتی حج و زیارت اقدام کنند تا مشکلی وجود نیاید چراکه در استان ایلام هیچ خدماتی مانند صدور ویزا و گذرنامه انجام نمی‌شود.

حجت‌الله نصیری‌پور اظهار داشت: 912 هزار نفر زائر در شش ماه نخست امسال از مرز مهران تردد کرده اند.

خواسته ای که تحقق نمی یابد

نماینده مردم ایلام در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از خواسته های به حق مردم استان ایلام تردد انفرادی در مرز مهران است که متاسفانه هم اکنون صورت نمی گیرد.

احمد شوهانی اظهار داشت: استفاده از ظرفیت های مرز عامل توسعه و رفع بیکاری در استان است.

شوهانی ادامه داد: یکی از ظرفیت هایی که می تواند محرومیت ها و مشکلات بیکاری جوانان را بردارد ظرفیت مرزی استان است که از مرز به نحو مطلوب استفاده نمی کنیم.

این نماینده اظهار داشت: روزانه حدود پنج هزار زائر ایرانی و خارجی از مرز مهران تردد و 400 دستگاه کامیون کالاهای مختلف نیز صادر می شود.

شوهانی عنوان کرد: استان ایلام با داشتن 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق از بیشترین مرز زمینی با این کشور برخوردار است بنابراین برنامه ریزی برای استفاده بیشتر از این مرز می تواند راهکار مناسبی برای تقویت پایه های اقتصاد استان باشد.

در حالیکه دولت تردد انفرادی را در مرز مهران مصوب کرده اما همچنان تردد انفرادی در مرز بین الملل مهران ممنوع است.

یکی از مهمترین مصوبات سومین سفر استانی هیئت دولت به استان ایلام آزادی تردد انفرادی زائران از مرز مهران بود.

اما این مصوبه بعد از چند مدت اجرا به دلایل امنیتی دوباره متوقف شد و هم اکنون زائران مختلفی برای تردد به شهرستان مرز مهران سفر می کنند که در این مرز سرگردان می شوند.

مرز مهران در سال 1382 با پیشنهاد وزارت امورخارجه کشور از سوی سازمان ملل متحد به عنوان مرز بین المللی شناخته شد.





