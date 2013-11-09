به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «چندفرهنگ‌گرایی: بررسی سیاست شناسایی» با بررسی نظرات برخی از برجسته‌ترین تئوری پردازن علوم اجتماعی و ارتباطات، به یکی از مسائلی پرداخته است که این روزها به موضوع محوریِ سیاستگذاری در عرصه فرهنگ در جهان تبدیل شده است.

درخواست اعضای فرهنگ‌های اقلیت جهت استفاده از زبان و فرهنگشان در زمینه‌های مختلف موضوع مناقشه‌ای عمیق میان چارلز تیلور، یورگن هابرماس، سوزان ولف و ... است که در کتاب اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

پس‌زمینه‌های فرهنگی یک نظام آموزشی، حق آموزش زبان مادری و فراتر از آن نحوه بازنمایی فرهنگ‌های مختلف در یک نظام آموزشی، محور اصلی این مناقشه به شمار می‌رود.

این مناقشه با مقاله مفصل چارلز تیلور رقم می‌خورد که در آن، او می‌کوشد نوعی سازش میان حقوق تنازل ناپذیر فردی و این درخواست‌های جمعی ایجاد کند. به اعتقاد مترجمان کتاب، از آنجا که لیبرالیسم در نگاه اول جز خیر و حقوق فردی قائل به چیز دیگری نیست، تیلور با ارائه روایتی از نحوه شکل‌گیری خویشتن و شناسایی منزلت آن در سنت فکری غرب، چارچوبی برای مباحثه و احیاناً بازنگری در رابطه میان حقوق فردی و درخواست‌هایی مانند آموزش زبان مادری فراهم می‌کند.

او با اینکه از ارائه هرگونه راه حل ساده‌انگارانه برای این مسئله طفره می‌رود، به وضوح همدلی خود را با نسخه‌ای از لیبرالیسم نشان می‌دهد که تساهل‌آمیزتر و تفاوت‌پذیرتر به نظر می‌رسد.

یورگن هابرماس، سوزان ولف، آنتونی آپیا، استیون راکفلر و مایکل والرز هریک حاشیه‌ای بر این مقاله درخشان تیلور تدارک دیده‌اند و بدین ترتیب کتاب را به نمونه‌ای از یک گفتگوی فکری سازنده تبدیل کرده‌اند.

کتاب 185 صفحه‌ای «چندفرهنگ‌گرایی: بررسی سیاست شناسایی» در شمارگان 600 نسخه و با بهای 8000 تومان از سوی انتشارات رخدادنو راهی بازار شده است.