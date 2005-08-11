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۲۰ مرداد ۱۳۸۴، ۱۷:۱۶

محمد سعيدي معاون سازمان انرژي اتمي ايران هشدار داد :

اگر آژانس قطعنامه اروپا را بپذيرد توافق هسته اي ايران باطل خواهد شد

اگر آژانس قطعنامه اروپا را بپذيرد توافق هسته اي ايران باطل خواهد شد

محمد سعيدي معاون سازمان انرژي اتمي ايران هشدار داد كه اگر آژانس بين المللي انرژي اتمي سازمان ملل قطعنامه اروپائيها را بپذيرد و خواستار توقف چرخه سوخت هسته اي از سوي ايران شود، توافق هسته اي تهران با اين كشورها لغو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سعيدي گفت:"اگر قطعنامه پيشنهادي اروپا مورد پذيرش آژانس قرار گيرد توافق پاريس لغو و بي اعتبار خواهد شد".

وي گفت:"قطعنامه اروپا براي ما غيرقابل پذيرش است و ما آن را رد مي كنيم".

شايان ذكر است كه قطعنامه اروپا از آژانس بين المللي انرژي اتمي سازمان ملل درخواست كرده است تا از ايران بخواهد چرخه سوخت هسته اي را متوقف نمايد.

شايان ذكر است توافق پاريس توافقي است كه ايران با سه كشور انگليس ، فرانسه و آلمان در فرانسه پيرامون نحوه پيشبرد مذاكرات و فعاليتهاي هسته اي انجام داد.

کد مطلب 217203

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