اگر آژانس قطعنامه اروپا را بپذيرد توافق هسته اي ايران باطل خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سعيدي گفت:"اگر قطعنامه پيشنهادي اروپا مورد پذيرش آژانس قرار گيرد توافق پاريس لغو و بي اعتبار خواهد شد".

وي گفت:"قطعنامه اروپا براي ما غيرقابل پذيرش است و ما آن را رد مي كنيم".

شايان ذكر است كه قطعنامه اروپا از آژانس بين المللي انرژي اتمي سازمان ملل درخواست كرده است تا از ايران بخواهد چرخه سوخت هسته اي را متوقف نمايد.

شايان ذكر است توافق پاريس توافقي است كه ايران با سه كشور انگليس ، فرانسه و آلمان در فرانسه پيرامون نحوه پيشبرد مذاكرات و فعاليتهاي هسته اي انجام داد.