  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۸ آبان ۱۳۹۲، ۹:۲۵

در رقابت های فوتبال بوندس لیگا؛

برانشوایگ با درخشش داوری یک امتیاز از دربی ساکسونی گرفت

برانشوایگ با درخشش داوری یک امتیاز از دربی ساکسونی گرفت

تیم فوتبال آینتراخت برانشوایگ که این فصل به بوندسلیگا یک صعود کرده در نخستین دربی ایالت ساکسونی بعد از 37 سال موفق شد در خانه هانوفر یک امتیاز بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در حضور بیش از 47 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی هانوفر برگزار شد تیم میزبان فرصت های متعددی برای گلزنی داشت که درخشش دانیال داوری سنگربان ایرانی الاصل برانشوایگ مانع باز شدن دروازه این تیم شد.

این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید، این هزارمین تساوی بدون گل تاریخ رقابتهای بوندسلیگا بود. برانشوایگ که بعد از 28 سال به رقابتهای بوندسلیگا یک صعود کرده با این تساوی 8 امتیازی شد و موقتا از قعر جدول فاصله گرفت.

تیم فوتبال هانوفر به دلیل چهارمین سالگرد مرگ رابرت انکه دروازه بان این تیم درخواست کرده بود این دیدار که قرار بود یکشنبه برگزار شد چند روز به جلو بیفتد.

کد مطلب 2172034

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها