برانشوایگ با درخشش داوری یک امتیاز از دربی ساکسونی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در حضور بیش از 47 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی هانوفر برگزار شد تیم میزبان فرصت های متعددی برای گلزنی داشت که درخشش دانیال داوری سنگربان ایرانی الاصل برانشوایگ مانع باز شدن دروازه این تیم شد.

این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید، این هزارمین تساوی بدون گل تاریخ رقابتهای بوندسلیگا بود. برانشوایگ که بعد از 28 سال به رقابتهای بوندسلیگا یک صعود کرده با این تساوی 8 امتیازی شد و موقتا از قعر جدول فاصله گرفت.

تیم فوتبال هانوفر به دلیل چهارمین سالگرد مرگ رابرت انکه دروازه بان این تیم درخواست کرده بود این دیدار که قرار بود یکشنبه برگزار شد چند روز به جلو بیفتد.