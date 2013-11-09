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۱۸ آبان ۱۳۹۲، ۹:۲۲

حادثه رانندگی در جاده داراب هفت مصدوم برجای گذاشت

حادثه رانندگی در جاده داراب هفت مصدوم برجای گذاشت

شیراز - خبرگزاری مهر: تصادف رانندگی در محور شیراز – داراب هفت مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان فارس اعلام کرد: در این سانحه خودروهای پژو 405 و پژو 206 در محور داراب-شیراز 7 مصدوم بر جای گذاشت .

مهناز ده بزرگی خاطرنشان کرد: درپی تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس 115 داراب در ساعت 19 و 19 دقیقه روز جمعه  بلافاصله نیروهای اورژانس 115 با دو دستگاه آمبولانس برای امداد رسانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: هفت مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.خوشبختانه  این حادثه تلفات جانی در بر نداشت.

کد مطلب 2172035

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