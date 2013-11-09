حادثه رانندگی در جاده داراب هفت مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان فارس اعلام کرد: در این سانحه خودروهای پژو 405 و پژو 206 در محور داراب-شیراز 7 مصدوم بر جای گذاشت .

مهناز ده بزرگی خاطرنشان کرد: درپی تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس 115 داراب در ساعت 19 و 19 دقیقه روز جمعه بلافاصله نیروهای اورژانس 115 با دو دستگاه آمبولانس برای امداد رسانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: هفت مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در بر نداشت.