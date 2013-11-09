استفاده از خلاقیت و اندیشه های نوین در تحول اداری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سيد رسول جزدره ئي روز شنبه در جلسه کمیسیون تحول اداری اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان قزوین گفت: نظام اداري نيازمند توجه و بكارگيري نظريه ها و شيوه هاي علمي در مواجهه با مسائل و مشكلات کنونی است.



وي افزود: با توجه به سابقه و قدمت طولاني نظام اداري در كشور، امروزه قبل از توسعه فيزيكي ساختمان هاي اداري و گسترش كالبدي آنها و تامين تجهيزات و زيرساخت ها ي سخت افزاري، نيازمند دستيابي به روشها و شيوه هاي منطقي در استفاده بهينه از منابع در جهت تحقق اهداف و ماموريت دستگاه ها هستيم.



این مسئول تصریح کرد: بر همين اساس نیازمندیم تا نسل دستگاه هاي اجرايي از سازمانهاي وظيفه گرا به سازمان هاي فرايند گرا تغییر کند.



جزدره ئی بیان کرد: بازنگري فرآيندها و فعال کردن كميسيونهاي نظام پيشنهادات از عوامل مهم شكل گيري سازمانهاي فرآيند گرا هستند که باید مورد توجه جدی قرار گیرند.



وی فاصله گرفتن از دوران ابتدایی در نظام پيشنهادات و رسيدن به مرحله بلوغ و پختگي را ضروري خواند و گفت: تدوين فرآيندهاي معطوف به هدف را باید جدی بگیریم.



مديركل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري اظهارداشت: يكي از الزامات مهم دستگاه هاي اجرايي در جهت گيري هاي آتي نظام اداري استان عملياتي شدن تكاليف مندرج در موارد 20 و 36 قانون مديريت خدمات كشوري به منظور اجرايي شدن نظام پيشنهادات است که در این راستا، تهيه، اجرا و بازنگري فرآيندها ضروری است.



وي در پايان يادآورشد: مراكز آموزشي و پژوهشي و نيروهاي خلاق دستگاه هاي اجرايي، مناسب ترين ظرفيت هاي موجود در كشور برای كمك به دستگاه هاي اجرايي براي تحقق اهداف تعیین شده است.





