آمار نهایی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری و دکتری/ پذیرش 1725 در دکتری

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرحله تکمیل ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 92 هفته گذشته پایان یافت و در این مرحله 20 هزار و 200 داوطلب نسبت به انتخاب کد رشته محل های تحصیلی مورد علاقه خود اقدام کرده اند که از این تعداد 7 هزار و 283 نفر زن و 12 هزار و 917 نفر مرد بودند.

وی افزود: بر اساس کد رشته محل های تحصیلی اعلام شده، میزان ظرفیت اعلامی و پس از پایان گزینش اولیه 7 هزار و 336 نفر واجد شرایط مرحله دوم تشخیص داده شدند و در نهایت بیش از 7 هزار نفر به عنوان معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت در مصاحبه معرفی شدند.

توکلی خاطرنشان کرد: همزمان با این معرفی، کارنامه مربوط به داوطلبان نیز بعدازظهر روز چهارشنبه برروی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

وی یادآور شد: از تعداد معرفی شدگان نیز 2 هزار و 444 نفر زن و 4 هزار و 892 نفر مرد هستند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: یک هزار و 725 نفر در مجموع در این مرحله پذیرفته می شوند.

وی همچنین درباره میزان شرکت کنندگان در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 92 گفت: پس از پایان مرحله تکمیل ظرفیت در کنکور سراسری 92 تعداد 41 هزار و 646 نفر ثبت نام کردند.