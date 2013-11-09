افزایش ضریب امنیت غذایی با استفاده از کودهای بیولوژیک

مسعود اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جایگزین کردن کود بیولوژیک به جای کودهای شیمیایی علاوه بر افزایش ضریب امنیت غذایی نه تنها از اثرات مضر و مخرب کودهی شیمیایی بر محصولات کشاورزی به خصوص میوه ها و سبزیها می کاهد بلکه باعث افزایش کیفیت این محصولات نیز می شود.



وی در خصوص مضرات کودهای شیمیایی افزود: استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی اثرات مخربی بر زمینهای کشاورزی دارد که جایگزین کردن آن با کودهای بیولوژیک می تواند با بالا بردن حاصلخیزی خاک و کاهش آلودگی آن از لحاظ اقتصادی هم برای کشاورزان و تولید کنندگان موثر باشد.



رئیس نظام صنفی کشاورزی استان خوزستان ادامه داد: از دیگر اثرات منفی کودهای شیمیایی می توان به مضرات آن بر روی سلامتی انسان نام برد که ترکیبات شیمیایی این کودها با باقی ماندن در محصولات کشاورزی می توتنند باعث بروز بیماری های گوناکون در انسان شوند که کودهای بیولوژیک جایگزین مناسبی از این نظر به حساب می آیند.



اسدی علاوه بر تاثیر کودهای بیولوژیک بر کیفیت و عطر و طعم محصولات و سلامت انسان یکی دیگر از اثرات مثبت کودهای بیولوژیک را افزایش سلامت و کاهش آلودگیهای زیست محیطی برشمرد و عنوان کرد: تولیدکنندگان بهتر است از این پس به جایگزین کردن کودهای بیولوژیک به جای کودهای شیمیایی در مزارع خود اقدام کنند تا از اثرات مفید آن بهره مند شوند.