استانداردسازی طرح پرنیان/ دانشگاهها برای برگزاری نمایشگاه مد مجاز هستند

حمید قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح پرنیان آماده و نهایی شده است، گفت: بر اساس مکاتباتی که با دانشگاه الزهرا(س) صورت گرفته، قرار است متصدی نمایشگاه مد و لباس این دانشگاه برای برگزاری مراسم افتتاحیه معرفی شود.

وی همچنین از استاندارد سازی طرح پرنیان خبر داد و اظهار داشت: این طرح استاندارد سازی شده و می تواند در اختیار تمام استانها برای اجرا در دانشگاههای کشور و مراکز علمی قرار گیرد.

به گفته دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، در استاندارد سازی از تعاریف طرح پرنیان تا نحوه اجرا، مشارکتها و هدف از برگزاری نمایشگاه مد و لباس دانشجویی تعریف شده است.

قبادی تاکید کرد: هر دانشگاهی که آمادگی داشته باشد می تواند طرح پرنیان را اجرایی کند.