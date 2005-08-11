۲۰ مرداد ۱۳۸۴، ۱۷:۵۳

رئيس ائتلاف عراق يكپارچه بيان داشت :

پنج خواسته اصلي شيعيان عراق

رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق بر ضرورت همسويي تدوين قوانين در عراق با احكام اسلام و عدم مغايرت با آن تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سيد عبدالعزيز حكيم گفت : ما درحال حاضر بر پنج مساله اساسي تاكيد و پافشاري مي كنيم كه شامل عدم تعارض قوانين با اسلام ، قانون اساسي ، امنيت ، بازسازي و تشكيل ايالت در جنوب و مركز است .

حكيم گفت : براي حفظ تعادل سياسي در كشور بايد حكومت ايالتي در عراق حاكم شود و اين امر به گونه اي باشد كه قانون اساسي آن را مجاز مي داند و نحوه تعامل ايالت ها را سازماندهي كند.

وي درباره رابطه دين و دولت گفت : بايد تاكيد كنيم كه هرگز از اصول اسلامي خود كوتاه نخواهيم آمد به اينكه اسلام دين رسمي دولت باشد و تدوين قوانين هيچ تعارضي با احكام اسلام نداشته باشد.

حكيم ابراز اميدواري كرد: پيش نويس قانون اساسي در مهلت مقرر يعني در 15 آگوست (24 مرداد) به دليل  حساسيت و خطرات مرحله كنوني به پايان برسد.

گفتني است سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق خواستار تشكيل ايالت فدرالي در جنوب عراق براي شيعيان شده بود . وي در باره موضوع فدراليسم اعلام كرد : شيعيان بايد يك ايالت فدرالي خاص خود كه شامل تمام مناطق شيعه نشين در جنوب عراق باشد، داشته باشند.

