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۱۸ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۱۶

احمدی:

مشکل طرحهای شهرستان دهلران حل می شود

مشکل طرحهای شهرستان دهلران حل می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم دهلران در مجلس گفت: تلاش می شود با تزریق اعتبارات مشکل طرح های منطقه مرتفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی صبح شنبه در بازدید از شهرستان دهلران اظهار داشت: برای تسریع در عملیات اجرایی سدها و طرح های امور آب در شهرستان دهلران 800 میلیارد ریال اوراق مشارکت واگذار می شود.

وی افزود: این اوراق برای اجرای سدهای میمه، دویرج و شبکه های آبیاری و ضح کشی توزیع می شود.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی سد میمه در بخش مرکزی دهلران با 30 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

احمدی تصریح کرد: تلاش می شود با تزیق اعتبارات مشکل طرح های منطقه  مرتفع شود.

وی ادامه داد: اعتبارت مرحله دوم پالایشگاه گاز ایلام، پتروشیمی ایلام و دهلران  و پالایشگاه نفت دهلران از منابع فاینانس اجرا می شود.

نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی از تعدادی از روستاها در شهرستان دهلران بازدید کرد.

وی تصریح کرد: با بنیاد مسکن در ارتباط با زیرساخت ها، طرح هادی در روستاها، آب آشامیدنی، مسائل بهداشتی همکاری به عمل آمد مسئولین پیگیری هایی کردیم.

کد مطلب 2172097

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