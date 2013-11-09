مشکل طرحهای شهرستان دهلران حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی صبح شنبه در بازدید از شهرستان دهلران اظهار داشت: برای تسریع در عملیات اجرایی سدها و طرح های امور آب در شهرستان دهلران 800 میلیارد ریال اوراق مشارکت واگذار می شود.

وی افزود: این اوراق برای اجرای سدهای میمه، دویرج و شبکه های آبیاری و ضح کشی توزیع می شود.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی سد میمه در بخش مرکزی دهلران با 30 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

احمدی تصریح کرد: تلاش می شود با تزیق اعتبارات مشکل طرح های منطقه مرتفع شود.

وی ادامه داد: اعتبارت مرحله دوم پالایشگاه گاز ایلام، پتروشیمی ایلام و دهلران و پالایشگاه نفت دهلران از منابع فاینانس اجرا می شود.

نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی از تعدادی از روستاها در شهرستان دهلران بازدید کرد.

وی تصریح کرد: با بنیاد مسکن در ارتباط با زیرساخت ها، طرح هادی در روستاها، آب آشامیدنی، مسائل بهداشتی همکاری به عمل آمد مسئولین پیگیری هایی کردیم.