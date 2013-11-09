ادعای آمریکا درباره حضور احتمالی حزب الله در سورینام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، مقامات قضایی آمریکایی روز جمعه ادعا کردند پسر رئیس جمهور سورینام از حزب الله لبنان خواسته تا در ازای دریافت میلیون ها دلار پایگاهی را در این کشور دایر کنند.

به نوشته جروزالیم پست، هدف از ایجاد این پایگاه در سورینام اقدام علیه آمریکا بوده است. سورینام کشوری کوچک در آمریکای جنوبی است که با برزیل هم مرز است. سورینام از نظر جمعیت و مساحت کوچکترین کشور آمریکای جنوبی است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر مقامات قضایی فدرال آمریکا اتهاماتی را در خصوص مواد مخدر متوجه "دینو بوآترس" فرزند رئیس جمهور سورینام، کرده اند و پرونده ای علیه وی در دادگاهی در جنوب نیویورک تشکیل شده است.

اما وکلای مدافع بوآترس، با صدور بیانیه ای اعلام کردند که وی با هیچ گروه شبه نظامی در ارتباط نیست و هیچ گونه کمک مالی نیز به این گروه ها نکرده است.

این اتهام در حالی متوجه فرزند رئیس جمهور سورینام شده که وی پستی مهم در بخش مبارزه با تروریسم این کشور دارد. وی در ماه آگوست سال جاری در پاناما بازداشت و سپس به نیویورک منتقل شد . وی به اتهام تلاش برای انتقال کوکائین به آمریکا بازداشت شده بود.

بر اساس این گزارش، مقامات آمریکایی مکالمات وی با چندین شخص را از جمله یک دلال آمریکایی که گمان می رود از اعضای حزب الله بوده شنود کرده اند.