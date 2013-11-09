حجت‌الاسلام سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص بصیرت عاشورایی افزود: سازمان اوقاف نیز برنامه‌های خود را بر اساس فرمایشات معظم‌له پیش می‌برد.



وی با بیان این‌که بسیاری از بدعت‌گذاری‌ها و آسیب‌ها در عزاداری‌ها، فلسفه قیام عاشورا را تهدید می‌کند اظهار داشت: ویژگی‌ها و فلسفه قیام عاشورا باید به صورت واقعی برای مردم تبیین شود.



رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان زنجان تصریح کرد: در برخی مواقع مسائل و موضوعاتی مطرح می‌شود که با فلسفه عاشورا سنخیت ندارد پس باید آگاه و بصیر بود.



حجت الاسلام سلطانی با انتقاد از قمه‌زنی، زنجیرزنی، استفاده از طبل و سنج در عزاداری‌ها گفت: هیئت‌های مذهبی باید عزاداری‌ها را ساده برگزار کرده و اصل مصیبت کربلا را یادآوری کنند.



وی با اشاره به برگزاری برنامه بصیرت عاشورایی گفت: تقویت باورهای دینی، تبیین قیام عاشورا، بیان صحیح وقایع نهضت حسینی و روشنگری نسبت به خرافات و انحرافات از جمله اهداف برگزاری این برنامه است.



رئیس اوقاف و امور خیریه زنجان از اجرای برنامه‌های مذهبی و عزاداری متناسب با این ایام در بقاع متبرکه خبر داد و گفت: این برنامه‌ها در شهر زنجان برگزار می‌شود.



حجت الاسلام سلطانی از راه‌اندازی خیمه‌های معرفت در امامزاده سیدابراهیم(ع) همزمان با ایام محرم خبر داد و گفت: در این خیمه‌ها مسائلی از جمله گفتمان‌های دینی، پاسخ به شبهات و مشاوره‌های مذهبی و اجتماعی به مراجعین ارائه می‌شود.