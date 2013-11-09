به گزارش خبرنگار مهر چهل و دومین شماره ماهنامه تحلیلی آموزشی مدیریت ارتباطات به همراه گفتگویی ویژه با محمد‌رضا صادق، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور منتشر شد.

صادق در این گفتگو و در پاسخ به سئوالی در مورد چگونگی دستیابی رئیس جمهور به اخبار و اطلاعات جراید اظهار داشته است: ایشان به طرق گوناگونی در جریان اخبار قرار می‌گیرد. برای من بسیار جالب است که بعضاً تازه‌ترین خبر هم که به دکتر روحانی داده می‌شود، تا حدی از آن اطلاع دارد؛ چرا که به طور مستمر و موضوعی، اخبار تحولات و رویدادهای داخلی و خارجی را با روش‌های مختلف رصد می‌کند. ایشان در بیشتر اوقات شبانه‌روز با اتخاذ تدابیر و روش‌های گوناگون از اخبار و اطلاعات رسانه‌ها مطلع هستند و به اقتضای فرصتی که داشته باشند از رسانه‌های دیداری و شنیداری استفاده می‌کنند.

این ماهنامه در گفتگوی دیگر خود که با حسین انتظامی، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام داده است، برنامه‌های وی برای تحقق نظام صنفی رسانه در ایران را مورد پرسش قرار داده است و انتظامی ضمن پاسخ به آنها اظهار امیدواری کرده در صورت فراهم شدن تمام بسترهای لازم این موضوع در بهار سال 94 شاهد رخداد آن هستیم.

نگین حسینی، پژوهشگر علوم ارتباطات نیز در این شماره از ماهنامه در گزارشی به بازتاب گفتگوی تلفنی 2 رئیس جمهور در رسانه‌های اصلی آمریکا پرداخته است.

این ماهنامه همچنین در مجموعه مقالاتی به بررسی مباحث اقتصادی پیرامون شبکه‌های اجتماعی پرداخته است که نخستین آن مقاله‌ای با عنوان «نیکی اجتماعی»؛ گفتگوی جهانی و رسانه‌های جدید به قلم سیدتقی کمالی است. شفیع بهرامیان از مدرسان علوم ارتباطات نیز در مقاله‌ای دیگر به موضوع رسانه‌های اجتماعی؛ مرگ سلطه خبری و پول‌ و حرکت به سوی عدالت رسانه‌ای پرداخته است. بررسی وضعیت اقتصادی شبکه‌های اجتماعی نیز مقاله دیگری به قلم فاطمه پور‌معصوم است که در این بخش ارائه شده است.

محمد سلیمانی، نماینده فعلی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و وزیر ارتباطات دولت نهم نیز در این شماره از مدیریت ارتباطات و در گفتگویی در پاسخ به سئوالی در مورد فعالیت‌های دولت نهم در حوزه ارتباطات و در مورد وضوع واگذاری مخابرات به بخش خصوصی اظهار داشته است: الان مخابرات دست کنسرسیوم است. اینکه می‌گویند دست سپاه است، به سپاه ظلم شده است. متاسفانه روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها سیاسی‌ هستند، اصلاح‌طلبان گفتند اینها را دادند به سپاه و آن را دامن زدند.

مجید انتظامی و همسرش نیز در این شماره از ماهنامه و در گفتگویی درباه دلمشغولی‌های امروزین خود صحبت کرده‌اند.

تدبیر و امید رسانه‌ای نیز عنوان پرونده‌ای در این شماره از ماهنامه است که در آن به موضوع ارتباط میان رسانه‌ها و روسای جمهور در سراسر دنیا می‌پردازد. در این پرونده، گفتگویی با علی‌اکبر عبدالرشیدی به عنوان مجری نخستین گفتگوی تلویزیونی با حجت‌الاسلام دکتر روحانی انجام شده است.

ماهنامه مدیریت ارتباطات با سردبیری امیر‌ لعلی و با قیمت 6 هزار تومان منتشر شده است.