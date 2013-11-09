یکشنبه یا دوشنبه یک ماهواره روی زمین سقوط می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فضایی اروپا طی بیانیه ایی اعلام کرد زمان و مکان سقوط تکه های ماهواره اروپایی هنوز مشخص نیست.

کارشناسان پیشتر اظهار داشته اند که احتمالا خطر این سقوط برای انسانها کم است.

براساس مدلهای رایانه ای، چندین تکه از این ماهواره که جمعا 200 کیلوگرم یعنی هم وزن موتور یک اتومبیل می شوند، از برخورد با اتمسفر سالم باقی مانده است.

این ماهواره اروپایی GOCE که نقشه میدان گرانشی زمین را با جزئیات کامل بررسی می کرد، در سال 2009 در مدار زمین قرار گرفت تا نوسان گرانش و سطح دریا را رصد کند.

سوخت ماهواره GOCE در تاریخ 21 اکتبر به اتمام رسید و موجب شد که این فضاپیما دیگر نتواند ارتفاع پایین خود را حفظ کند.

براساس بیانیه سازمان فضایی اروپا پیش بینی شده است که تکه های این ماهواره شب یکشنبه و صبح دوشنبه وارد اتمسفر زمین شود و از آنجا که متلاشی شدن آن در ارتفاع 80 کیلومتری زمین صورت گرفته درحال حاضر پیش بینی زمان و مکان دقیق سقوط این تکه ها ممکن نیست.

این ماهواره 465 میلیون دلاری دو برابر مدت مأموریت خود کار کرده است.

کریستوفر ستیگر مدیر عملیات فضاپیمای سازمان فضایی اروپا گفت: قسمت اعظم فضاپیمای 5.3 متری هنگام برخورد با اتمسفر می سوزد.

احتمال صدمه زدن این ماهواره به انسان 65 هزار برابر کمتر از احتمال صدمه انسان ناشی از رعد و برق است.

هر ساله 20 تا 40 تن زباله فضایی که توسط انسان ساخته و پرتاب شده اند به زمین اصابت می کند و تاکنون هیچ صدماتی ناشی از این برخوردها گزارش نشده است.