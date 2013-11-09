دهمین وقف در کاشمر برای ساخت حسینیه ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر گفت: دهمین وقف در این شهرستان برای ساخت حسینیه ثبت شد.

حجت‌الاسلام اسماعیل تدینی اظهارکرد: واقف نیک‌اندیش فاطمه رزمی قطعه زمینی به مساحت 400 مترمربع به ارزش 50 میلیون ریال را وقف کرد.

وی اظهار داشت: مراسم کلنگ‌زنی این حسینیه توسط مسئولان شهرستان و فرماندار انجام و مبلغ 100 میلیون ریال نیز توسط خیران اهدا شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر اضافه کرد: قطعه زمین اهدا شده مهریه این واقف خداجو بود.

وقف جدید آب چاه عمیق برای ایام محرم در جوین

سرپرست نمایندگی اوقاف و امور خیریه جوین گفت: واقفی خیراندیش یک ساعت از آب چاه عمیق خود را وقف عزاداری ایام محرم روستای جلمبادان این شهرستان کرد.

حجت‌الاسلام ابراهیم سردارآبادی اظهارکرد: واقف نیک‌اندیش رمضانعلی جلمبادانی دارای 55 سال سن است که به‌مناسبت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) این وقف را به ثبت رساند.

وی افزود: قبلا نیز عبدالکریم جلمبادانی پدر بزرگوار این واقف، یک ساعت آب عمیق و یک قطعه باغ انگور خود را وقف کرده بود.

گفتنی است: روستای جلمبادان در بخش مرکزی و در کیلومتر 20 مرکز این شهرستان قرار دارد.

یك باب مغازه براي تامین هزينه‌هاي مساجد شهرآباد بردسكن وقف شد

سرپرست دفتر نمايندگي اوقاف و امور خيريه بردسكن از وقف يك باب مغازه براي تامین هزينه‌ها و اهداف مورد نياز مساجد شهرآباد اين شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام محمدصادق خليلي اظهارکرد: عبدالله مؤمني‌زارع فرزند غلامعلي، كشاورز و ساكن شهرآباد، يك باب مغازه به مساحت 180 مترمربع در شهرآباد را وقف كرد.

وي اظهار داشت: مورد وقف براي اهداف مورد نياز و ساير هزينه‌هاي اجرايي مساجد شهرآباد به ثبت رسیده است.

خليلي اضافه كرد: اين مغازه در خيابان قائم، نزديك مسجد امام رضا(ع) شهرآباد از توابع شهرستان بردسكن واقع شده است.