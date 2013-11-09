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۱۸ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۲۹

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دهمین وقف در کاشمر برای ساخت حسینیه ثبت شد

دهمین وقف در کاشمر برای ساخت حسینیه ثبت شد

مشهد - خبرگزاری مهر: دهمین وقف در کاشمر برای ساخت حسینیه ثبت شد، وقف جدید آب چاه عمیق برای ایام محرم در جوین، يك باب مغازه براي تامین هزينه‌هاي مساجد شهرآباد بردسكن وقف شد عناوین اخبار اوقاف و امور خیریه در خراسان رضوی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر گفت: دهمین وقف در این شهرستان برای ساخت حسینیه ثبت شد.

حجت‌الاسلام اسماعیل تدینی اظهارکرد: واقف نیک‌اندیش فاطمه رزمی قطعه زمینی به مساحت 400 مترمربع به ارزش 50 میلیون ریال را وقف کرد.

وی اظهار داشت: مراسم کلنگ‌زنی این حسینیه توسط مسئولان شهرستان و فرماندار انجام و مبلغ 100 میلیون ریال نیز توسط خیران اهدا شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر اضافه کرد: قطعه زمین اهدا شده مهریه این واقف خداجو بود.

وقف جدید آب چاه عمیق برای ایام محرم در جوین

سرپرست نمایندگی اوقاف و امور خیریه جوین گفت: واقفی خیراندیش یک ساعت از آب چاه عمیق خود را وقف عزاداری ایام محرم روستای جلمبادان این شهرستان کرد.

حجت‌الاسلام ابراهیم سردارآبادی اظهارکرد: واقف نیک‌اندیش رمضانعلی جلمبادانی دارای 55 سال سن است که به‌مناسبت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) این وقف را به ثبت رساند.

وی افزود: قبلا نیز عبدالکریم جلمبادانی پدر بزرگوار این واقف، یک ساعت آب عمیق و یک قطعه باغ انگور خود را وقف کرده بود.

گفتنی است: روستای جلمبادان در بخش مرکزی و در کیلومتر 20 مرکز این شهرستان قرار دارد.

یك باب مغازه براي تامین هزينه‌هاي مساجد شهرآباد بردسكن وقف شد

سرپرست دفتر نمايندگي اوقاف و امور خيريه بردسكن از وقف يك باب مغازه براي تامین هزينه‌ها و اهداف مورد نياز مساجد شهرآباد اين شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام محمدصادق خليلي اظهارکرد: عبدالله مؤمني‌زارع فرزند غلامعلي، كشاورز و ساكن شهرآباد، يك باب مغازه به مساحت 180 مترمربع در شهرآباد را وقف كرد.

وي اظهار داشت: مورد وقف براي اهداف مورد نياز و ساير هزينه‌هاي اجرايي مساجد شهرآباد به ثبت رسیده است.

خليلي اضافه كرد: اين مغازه در خيابان قائم، نزديك مسجد امام رضا(ع) شهرآباد از توابع شهرستان بردسكن واقع شده است.

 

کد مطلب 2172137

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