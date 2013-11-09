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۱۸ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۰۴

در رقابتی تنگاتنگ/

مسابقات ووشو بانوان شرق کشور با برتری تیم سیستان و بلوچستان پایان یافت

مسابقات ووشو بانوان شرق کشور با برتری تیم سیستان و بلوچستان پایان یافت

زاهدان- خبرگزاری مهر: تیم بانوان سیستان و بلوچستان موفق شد در نخستین دوره رقابت‌های ووشو بانوان شرق کشور مقام نخست این دوره از رقابت‌ها را به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابت‌های ووشو بانوان شرق روز جمعه با برتری تیم سیستان و بلوچستان در خانه ووشو دهکده المپیک زاهدان به کار خود پایان داد.

در این رقابت‌ها که از روز پنجشنبه به مدت دو روز و با حضور تعداد 8 تیم از استان‌های کرمان، یزد، خراسان جنوبی، هرمزگان، خراسان رضوی و دو تیم از سیستان و بلوچستان برگزار شد بانوان ووشو کار استان بر سکوی قهرمانی ایستادند.

رییس هیئت ووشو سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این دوره از رقابت‌ها با کیفیت مطلوب و سطح قابل قبولی دنبال شد گفت: تعداد 77 ووشو کار از 7 استان شرقی کشور در این رقابت ها حضور داشتند.

عباس شیبک در گفتگو با مهر اظهار داشت: در این رقابت‌ها تیم کرمان پس از سیستان و بلوچستان موفق شد بر سکوی دوم و تیم ووشو بانوان هرمزگان بر سکوی سوم این دوره از رقابت‌ها بایستد.

وی افزود: در این دوره از رقابت‌ها همچنین یک تیم از شهرستان قم به عنوان مهمان شرکت داشت و نشان اخلاق نخستین دوره رقابت‌های ووشو بانوان شرق کشور نیز به خراسان جنوبی اهدا شد.

شیبک گفت: در حال حاضر بیش از 3 هزار نفر در سراسر استان در این رشته ورزشی مشغول به فعالیت هستند.

 

کد مطلب 2172174

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