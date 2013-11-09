مسابقات ووشو بانوان شرق کشور با برتری تیم سیستان و بلوچستان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابت‌های ووشو بانوان شرق روز جمعه با برتری تیم سیستان و بلوچستان در خانه ووشو دهکده المپیک زاهدان به کار خود پایان داد.

در این رقابت‌ها که از روز پنجشنبه به مدت دو روز و با حضور تعداد 8 تیم از استان‌های کرمان، یزد، خراسان جنوبی، هرمزگان، خراسان رضوی و دو تیم از سیستان و بلوچستان برگزار شد بانوان ووشو کار استان بر سکوی قهرمانی ایستادند.

رییس هیئت ووشو سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این دوره از رقابت‌ها با کیفیت مطلوب و سطح قابل قبولی دنبال شد گفت: تعداد 77 ووشو کار از 7 استان شرقی کشور در این رقابت ها حضور داشتند.

عباس شیبک در گفتگو با مهر اظهار داشت: در این رقابت‌ها تیم کرمان پس از سیستان و بلوچستان موفق شد بر سکوی دوم و تیم ووشو بانوان هرمزگان بر سکوی سوم این دوره از رقابت‌ها بایستد.

وی افزود: در این دوره از رقابت‌ها همچنین یک تیم از شهرستان قم به عنوان مهمان شرکت داشت و نشان اخلاق نخستین دوره رقابت‌های ووشو بانوان شرق کشور نیز به خراسان جنوبی اهدا شد.

شیبک گفت: در حال حاضر بیش از 3 هزار نفر در سراسر استان در این رشته ورزشی مشغول به فعالیت هستند.