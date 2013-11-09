سید رضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور فرارسیدن ایام محرم و صفر بیش از 150 بازرس به منظور ذبح شرعی دام‌های هیات مذهبی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه این بازرسان بر روی دو میلیون دام نظارت انجام می‌دهند، ادامه داد: به تمام مسئولان دسته‌های عزاداری و هیئت‌های مذهبی توصیه می‌شود که به منظور پیشگیری از بیماری‌های احتمالی مشترک انسان و دام و تب کریمه کنگو دام را در کشتارگاه‌ها زیر نظر بازرسین دامپزشکی انجام بدهند.

مسئول اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان در پاسخ به اینکه علت اینکه عامه مردم برای ذبح دام از کشتارگاه‌ها و بازرسین استفاده نمی‌کنند، افزود: دلیل این موضوع به نبود فرهنگ و عدم شناخت ضرورت استفاده از کارشناسان ذبح برای ذبح شرعی و لازمه ذبح در کشتارگاه‌ها بر می‌گردد.

وی ابراز داشت: دام‌ها در حالی در سطح معابر عمومی ذبح می‌شود که لاشه‌های باقیمانده از آن ذبح مشکلات عدیده‌ای را گاها برای فرد به بار آورده هر چند مواردی از بیماری‌های پوستی در ذبح کنندگان در زمان عید قربان نیز گزارش شده است.

موسوی با بیان اینکه در عید قربان نزدیک به چهار هزار لاشه جمع آوری شد، گفت: در صورتی که این لاشه های به غیراز کشتارگاه‌ها در سطح معابر بود با انبوهی از بیماریها مواجه می شدیم.

وی با درخواست از رسانه های تصویری، شنیداری، سایبری و مکتوب برای فرهنگ سازی لازم در این زمینه، بیان کرد: ارسال بازرسان و کارشناسان از سوی دامپزشکی برای ذبح شرعی به صورت رایگان انجام می‌گیرد و حتی برای کشتار دام در کشتارگاه‌ها هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.

مسئول اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان یادآور شد: مسئولان هیات مذهبی در صورت هر گونه ذبح دام به تلفن دامپزشکی استان و شهر ستان‌ها تماس بگیرند.

