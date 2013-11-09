آخرین مهلت ثبت نام ازدواج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر پایان آبان ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام طباطبایی، مدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اعلام این خبر گفت: دانشجویان تا پایان آبان ماه می توانند برای جشن ازدواج دانشجویی این دانشگاه ثبت نام کنند که تاکنون 100 زوج ثبت نام خود را کامل کرده اند.

وی ادامه داد: امسال جشن ازدواج دانشجویی برگزار نمی شود و زوج های دانشجو بجای حضور در جشن به سفر سه روزه مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

مدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری اضافه کرد: بعد از پایان دهه محرم زوج های ثبت نام کننده برای ازدواج دانشجویی به کارگاه های آموزشی دعوت می شوند که امسال بنا داریم 8 تا 16 ساعت کارگاه آموزشی با حضور اساتید مطرح برای زوج های دانشجو برگزار کنیم.

طباطبایی با بیان اینکه هزینه برگزاری جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سوی دفتر مرکزی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تامین شده است، گفت: هر ساله دانشگاه نیز هدیه ای برای زوج های شرکت کننده در این جشن در نظر می گرفت که امسال نیز برای اهدا این هدیه با دانشکده های مختلف هماهنگی هایی درحال انجام است.

