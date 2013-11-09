آمریکا اگر توان حمله داشت در حمله به سوریه تردید نمی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدمسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا پیرامون ایران اظهار داشت: زیادهگویی رئیسجمهور آمریکا در طرح مسئله مضحک «روی میز بودن گزینه نظامی» به صورتی تهوعآور درآمده است.
جزایری افزود: هم اینک دولت ایالات متحده آمریکا همچون عروسک دلقک و عقب مانده در اختیار صهیونیستها است. آمریکا چنانچه توان و اراده جنگیدن داشت در حمله به سوریه کمترین تردیدی به خود راه نمیداد.
معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: منافع دولت آمریکا و همه توان رژیم صهیونیستی در تیررس جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و نیروهای مسلح ایران در برخورد با دولت آمریکا و صهیونیستها کمترین تردیدی ندارند.
رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور در ادامه افزود: حکومت آمریکا منفورترین و شرورترین دولتها در جهان امروز به حساب میآید و با وجود تبلیغات سوء رسانهها امپریالیستی هرچه میگذرد بر نفرت عمومی مردم جهان از آمریکا افزوده میشود.
وی تصریح کرد: طی چند ده سال اخیر دهها جنگ و اقدام ضدبشری علیه دهها کشور از سوی دولت آمریکا انجام شده که در اثر آن صدها هزار نفر از انسانهای بیگناه به خاک و خون کشیده شدهاند و بیجهت نیست که حکومت خونخوار، لقبی ناکافی برای دولت آمریکا است.
این مقام عالیرتبه نیروهای مسلح همچنین اظهار داشت: آمریکا به زودی خواهد فهمید که قدرت ایران چیزی نیست که بتوانند آن را نادیده بگیرند. همچنین با توجه به این سخنان رئیسجمهور آمریکا همزمان با مذاکرات ژنو دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر هویج و چماق زنگزده آمریکاییها قرار نمیگیرد.
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