دستگاه امنیتی ادعای جیش العدل درباره ترور دادستان زابل را پیگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در حاشیه مراسم ختم حاج حبیب الله عسگراولادی که پیش از ظهر امروز در مسجد ارک تهران برگزار شد درباره ادعای گروه جیش العدل که مسئولیت ترور دادستان زابل را برعهده گرفته اند، اظهار داشت: این موضوع در حال بررسی است چرا که حاوی نکات مبهمی است.

وی افزود: دوستان در بخش امنیتی در حال پیگیری موضوع ترور و ادعای گروهی که مسئولیت این ترور را برعهده گرفته است، هستند.

رئیسی درباره ویژگی های شخصیتی مرحوم عسگراولادی نیز گفت: ایشان یکی از آمرین به معروف و ناهیان از منکر بودند، قبل از پیروزی انقلاب مقابل رژیم ستمشاهی ایستادگی کرد و بعد از پیروزی انقلاب در ارتباط با حمایت از مقاومت، ایستادگی و برقراری نظام جمهوری اسلامی نقش آفرینی کرد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه مرحوم عسگراولادی همواره از ولایت، حمایت و پیروی می کرد، گفت: مرحوم عسگراولادی به عنوان یک چهره الگو در امر به معروف و نهی از منکر شناخته می شد.

وی ادامه داد: این شخصیت برجسته، چهره ای با بصیرت، درد آشنا، ولایت مدار و متعهد بود که به فقرا و ایتام نیز توجه ویژه ای داشت و این یکی از ویژگی های شخصیتی بارز او بود.