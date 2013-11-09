ارائه فونتهای جدید فارسی برای صفحات وب/ کاهش 10 درصدی طول متن

مهدی محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات پروژه اصلاح و استاندارد سازی فونتهای فارسی که در کارگروه خط و زبان فارسی شورای‌عالی اطلاع رسانی در حال انجام است اظهار داشت: این پروژه با هدف رفع مشکلات فعلی فونتهای فارسی در محیط رایانه و مطابقت با استانداردهای ملی و بین المللی و رعایت قواعد زیباشناختی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه فونت‌های فارسی اغلب در انطباق با استانداردهای ملی و بین‌المللی و همچنین از نظر قواعد زیباشناختی، کاستی‌های بسیاری دارند، ادامه داد: در پروژه اصلاح و استاندارسازی فونتهای فارسی، تنظیم درهم‌ رفتگی (kerning) برای همه حروف انجام می‌شود و در نتیجه در برخی فونت‌ها شاهد کاهش تقریبا 10 درصدی طول متن خواهیم بود که علاوه بر افزایش زیبایی و خوانش متن، کاهش حجم صفحات یک کتاب و کاهش مصرف کاغذ و هزینه چاپ را موجب می‌شود.

محسنی با اشاره به اینکه زبان فارسی با برخی زبانهای دیگر همچون عربی، پشتو، اردو و کردی هم خانواده است، افزود: در این پروژه سعی شده است به دلیل حفظ و گسترش نفوذ فرهنگی، نیازهای خاص این زبانها نیز در فونتها پشتیبانی صورت گیرد.

مدیر اجرایی کارگروه خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای شورای عالی اطلاع رسانی خاطرنشان کرد: تصحیح محل اعراب، امکان درج فونت در فایل‌های PDF، مطابقت با آخرین نسخه استاندارد یونی‌کد، استاندارد ملی 6219، استاندارد‌ Adobe Glyph Naming، استاندارد Open Type و مناسب‌سازی اندازه 5 پونت به صورت نرمال فونتهای متنی برای استفاده در وب از دیگر مواردی است که در این پروژه مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: در این پروژه اصلاح و استانداردسازی 10 قلم متنی رایج و 30 قلم دیگر شامل قلم‌های گرافیکی انجام شده است که تا یک ماه آینده و همزمان با برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک کامپیوتر – الکامپ 2013 – به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می گیرد.