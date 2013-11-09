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۱۸ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۱۰

ارائه فونتهای جدید فارسی برای صفحات وب/ کاهش 10 درصدی طول متن

ارائه فونتهای جدید فارسی برای صفحات وب/ کاهش 10 درصدی طول متن

مدیر اجرایی کارگروه خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای شورای عالی اطلاع رسانی از تکمیل اصلاح و استانداردسازی فونتهای فارسی برای صفحات وب و نسخه های موجود در ویندوز خبر داد که تا کمتر از یک ماه آینده در اختیار کاربران قرار می گیرد.

مهدی محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات پروژه اصلاح و استاندارد سازی فونتهای فارسی که در کارگروه خط و زبان فارسی شورای‌عالی اطلاع رسانی در حال انجام است اظهار داشت: این پروژه با هدف رفع مشکلات فعلی فونتهای فارسی در محیط رایانه و مطابقت با استانداردهای ملی و بین المللی و رعایت قواعد زیباشناختی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه فونت‌های فارسی اغلب در انطباق با استانداردهای ملی و بین‌المللی و همچنین از نظر قواعد زیباشناختی، کاستی‌های بسیاری دارند، ادامه داد: در پروژه اصلاح و استاندارسازی فونتهای فارسی، تنظیم درهم‌ رفتگی (kerning) برای همه حروف انجام می‌شود و در نتیجه در برخی فونت‌ها شاهد کاهش تقریبا 10 درصدی طول متن خواهیم بود که علاوه بر افزایش زیبایی و خوانش متن، کاهش حجم صفحات یک کتاب و کاهش مصرف کاغذ و هزینه چاپ را موجب می‌شود.

محسنی با اشاره به اینکه زبان فارسی با برخی زبانهای دیگر همچون عربی، پشتو، اردو و کردی هم خانواده است، افزود: در این پروژه سعی شده است به دلیل حفظ و گسترش نفوذ فرهنگی، نیازهای خاص این زبانها نیز در فونتها پشتیبانی صورت گیرد.

مدیر اجرایی کارگروه خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای شورای عالی اطلاع رسانی خاطرنشان کرد: تصحیح محل اعراب، امکان درج فونت در فایل‌های PDF، مطابقت با آخرین نسخه استاندارد یونی‌کد، استاندارد ملی 6219، استاندارد‌ Adobe Glyph Naming، استاندارد Open Type و مناسب‌سازی اندازه 5 پونت به صورت نرمال فونتهای متنی برای استفاده در وب از دیگر مواردی است که در این پروژه مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: در این پروژه اصلاح و استانداردسازی 10 قلم متنی رایج و 30 قلم دیگر شامل قلم‌های گرافیکی انجام شده است که تا یک ماه آینده و همزمان با برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک کامپیوتر – الکامپ 2013 – به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می گیرد.

کد مطلب 2172215

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