رواج امر به معروف در خنثی سازی هجمه های فرهنگی دشمنان بسیار اثرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، معارف فلاحی ظهر شنبه در شورای امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه که با حضور روسای شوراهای ستاد در ادارات استان و در دفتر آموزش و پژوهش استانداری برگزار شد، اظهار داشتک امر به معروف و نهی از منکر مسئله مهم و حائز اهمیتی است به گونه ای که پیامبران الهی نیز بر این امر تاکید و اجرای آن را در اصلاح جامعه بسیار مفید می دانستند.

وی با بیان اینکه امر به معروف روحیه نشاط را در جامعه زنده و از بسیاری انحرافات جلوگیری می کند، خاطرنشان کرد: بی تفاواتی نسبت به اتفاقات جامعه امر پسندیده ای نیست و همه باید خود را نسبت به آن مسئول بدانند.

فلاحی یادآور شد: یکی از اهداف اصلی قیام امام حسین(ع) نیز ترویج امر به معروف و نهی از منکر بود و ایشان آن قیام باشکوه را برای زنده نگه داشتن این مسئله مهم انجام دادند.

سرپرست دفتر منابع انسانی استانداری در ادامه وبا بیان اینکه حضرت امام (ره) امر به معروف را یکی از تکالیف مردم کشورمان دانستند، افزود: امروز هم رهبر معظم انقلاب به عنوان پرچمدار امر به معروف و نهی از منکر جهان تاکیدات بسیاری روی این مسئله دارند و خواستار اجرای آن در جامعه هستند.

فلاحی افزود: در قرآن نیز آیاتی در خصوص اهمیت امر به معروف ذکر شده که آیه 104 سوره آل عمران و آیه 63 سوره مائده از آن جمله هستند.

وی با بیان اینکه دین اسلام دین رافت و مهربانی است، از آمران به معروف و ناهیان از منکر خواست تا با روی خوش و زبانی نرم ملایم به اجرای این فریضه بپردازند.

فلاحی در پایان ضمن آنکه خواستار اجرای دقیق تر امر به معروف و نهی از منکر در ادارات استان شد، از دانشگاه های علوم پزشکی و رازی، نوسازی مدارس، مخابرات و هلال احمر به عنوان دستگاه برتر و پیشرو در خصوص مسئله امر به معروف و نهی از منکر یاد کرد.