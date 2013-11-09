دوران، دوران مدیریت کردن دشمنی هاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم بزرگداشت مرحوم حبیب الله عسگراولادی که امروز شنبه در مسجد ارک تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: عسگراولادی در خدماتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انجام داد یک نمونه استثنائی بود. نقش وی در نهضت قبل از پیروزی انقلاب نقشی بی بدیل و یاوری اش برای امام عمیق بود.

وی ادامه داد: به ذهن می رسد که حالا حالا بدیلی برای مرحوم در انقلاب نمی توانیم پیدا کنیم. اگر چه ریزش ها و رویش ها زیاد است ولی شاگردان و کسانی که با او کار کردند باید تلاش کنند این شاقول ولایت مداری را قدر بدانند و راهش را زنده نگه دارند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا از این به بعد شما جایگزین عسگراولادی در جبهه پیروان هستید گفت: نه من این خبر را تکذیب می کنم، ما تا کنون بعد از رحلت ایشان جلسه ای نداشته ایم. در اولین جلسه که در هفته بعد برگزار می شود رایزنی هایی در این زمینه انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: البته پیشنهاد من این است که مرحوم همچون سابق رئیس باقی بماند و اگر کسی را انتخاب می کنیم به عنوان نائب رئیس ایشان باشد.

باهنر در پاسخ به سوالی مبنی بر این که ارزیابی شما از مذاکرات دیروز ژنو چیست گفت: در هر صورت فکر می کنم اتفاقات مهمی در حال وقوع است. بیانات مقام معظم رهبری در 12 آبان صحبت جامعی بود که از امت بزرگ اسلامی خواستند که این دیپلمات هایی را که در میدان رزم دیپلماتیک با آمریکای جنایت کار و 5 کشور دیگر قرار دارند حمایت کنند. تعبیر مقام معظم رهبری این بود که این ها فرزندان انقلابند و نباید تضعیف شوند.

نائب رئیس مجلس درباره روند مذاکرات نیز گفت: از طرفی ما فکر می کنیم دوران، دوران آب شدن یخ های بین ما و آمریکا نیست. یخ هایی که بر اساس ظلم های سنگینی که در طول سال های اخیر حکومت آمریکا به وجود آورده به این سادگی ذوب نمی شود. فکر می کنم اکنون دوران مدیریت کردن دشمنی هاست.

باهنر با بیان این که به نظر می رسد قدم های خوبی برای مدیریت کردن دشمنی ها برداشته شده است افزود: تا جایی که ما از جلسات دیروز اطلاع داریم خبرهای خوبی به گوش می رسد اما در هر صورت ما به ارزش ها و حقوق ملت ایران به جدیت پافشاری داریم و این آمادگی را نیز داریم اگر آمریکا و هم پیمانانش آماده باشند در یک بازی برد - برد شرکت کنیم.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر آن ها فکر می کنند که می توانند بازی برد - باخت را ادامه دهند ما در بازی برد - باخت هم مجرب هستیم، هم مقتدر، هم متبحر و کار را به صورتی جدی ادامه می دهیم اما به نفع آن هاست بازی برد - برد را بپذیرند در ضمن ما برنامه عملیاتی روی میز گذاشته ایم، لذا باید منتظر ادامه مذاکرات بمانیم.