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۱۸ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۵۸

دارابی مشاور امور زنان سیما را منصوب کرد

دارابی مشاور امور زنان سیما را منصوب کرد

علی دارابی معاون سیما، مریم حداد را به عنوان مشاور امور زنان و خانواده سیما منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیما در حکم انتصاب خود از مشاور امور زنان و خانواده این حوزه خواست تا با تشکیل اتاق فکر و شوراهای تخصصی با حضور کارشناسان و تهیه بانک اطلاعات، با حضور و ارتباط موثر در حوزه تولید با محوریت موضوعات زن و خانواده به آشنایی هر چه بیشتر برنامه سازان با منزلت و جایگاه زن و خانواده در اسلام و دیدگاه‌های حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری اهتمام ویژه داشته باشد.

در این حکم همچنین از خدمات معصومه آشتیانی زاد که به علت مدیریت همزمان در گروه اجتماعی شبکه یک سیما امکان تداوم خدمت در این سمت را نداشت قدردانی شد.

مریم حداد از سال 80 تاکنون به عنوان خبرنگار پارلمانی و سیاسی شبکه خبر و مدیر پایگاه اطلاع‌رسانی این شبکه مشغول فعالیت بوده است.

کد مطلب 2172237

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