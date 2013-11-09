حق دسترسي ريل و جاده باید یکسان شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد مهدي هاشمی با اشاره به نابرابري حق دسترسي ريل و جاده گفت: متاسفانه به هر دليل شاخص هاي مدنظر براي قيمت گذاري در مورد حق دسترسي ريل و جاده دقيق و صحيح نيست و بايد در جهت به روز كردن اين مهم حركت كرد.

وي افزود: به طور كلي شاخص هاي متفاوتي در نحوه قيمت گذاري و تعيين حق دسترسي ريل و جاده دخيل هستند كه يكي از مهمترين آن ميزان مصرف سوخت است.

رئیس کمیسیون عمران با بيان اينكه در حال حاضر نرخ سوخت هم به شكل واقعي محاسبه نمي شود خاطرنشان كرد: احتساب نرخ واقعي سوخت مي تواند در تعيين رقم مورد نظر اثرگذار باشد.

هاشمي در ادامه با اشاره به ايمن بودن بهره گيري از حمل و نقل ريلي تصريح كرد: بي شك يكي از پيش نيازهاي توسعه كشور، ضرورت ارتقا ايمني، بهبود شرايط زيست محيطي و به دنبال آن ارتقاء رفاه شهروندان و نيز بحث توسعه حمل و نقل ريلي است.

وي افزود: توسعه حمل نقل ريلي اعم از درون و برون شهري نيازمند سرمايه گذاري سنگين است كه در اين مورد دولت، مجلس و همچنين بخش خصوصي بايد توجه ويژه اي داشته باشند.

رئيس كميسيون عمران مجلس تصريح كرد: مهمترين مساله به منظور سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه ريلي، ايجاد صرفه اقتصادي در اين حوزه است.

به گفته وي توسعه حوزه ريلي يك ضرورت و اصل براي پيشرفت است و قطعا براي اين مهم بايد دولت و مجلس هماهنگ عمل كرده و يك حركت اساسي را آغاز كنند. هاشمي خاطرنشان كرد: ايجاد صرفه اقتصادي و بهبود شرايط، عاملي جهت افزايش تقاضا در استفاده از حوزه ريلي خواهد بود.

