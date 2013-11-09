مداحان کودک و نوجوانان البرزی تجلیل می شوند/ برگزاری چهارمین سوگواره عاشورایی در کرج

صفی الله رمضانخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ویژه برنامه های کانون پرورش فکری در روزهای محرم با اشاره به اهمیت آشنایی این قشر با فرهنگ عاشورا اظهار داشت: برقراری ارتباط میان نسل جدید و فرهنگ عاشورا و آشنایی کودکان و نوجوانان با شخصیت و سیره عملی امام حسین(ع) از مهم ترین اهداف اجرای فعالیت های کانون پرورش فکری خواهد بود.

وی گفت: از طریق داستان عاشورا و بیان واقعیتهای آن بدون هیچ تغییر و کاستی و با معرفی امام حسین(ع) و یاران گرانقدرشان و بیان نقش هر یک از آنها می توان دید چگونه عاشورا بر افکار جوانان و نوجوانان تأثیر خواهد گذاشت.



وی افزود: معرفی صحیح فرهنگ عاشورا و تقویت فهم کودکان و نوجوانان از آرمان ها و منش امام حسین(ع) موجب بی اثر گذاشتن تبلیغات سوء رسانه های غربی بر نوجوانان و جوانان مسلمان می شود.

رمضانخانی ویژه برنامه های کانون پرورش فکری را در این ایام را برشمرد و افزود: پرداختن به شیوه‌های تربیتی و ارشادی امام حسین (ع)، بررسی ویژگی‌های شخصیتی وی بنا بر ضرورت‌های جامعه، تحلیل روش‌های مورد استفاده امام حسین (ع) از شروع حرکت تا روز عاشورا، تبیین نقش و جایگاه معلم، رهبر و امام در تربیت به ویژه در قیام عاشورا، تأثیر ایجاد روحیه حماسی در شکوفایی جامعه بشری از موضوعاتی است که در قالب فعالیت هایی نظیر قصه گویی، پرده خوانی و نمایش فیلم به کودکان و نوجوانان انتقال داده خواهد شد.

وی گفت: برگزاری مراسم نوحه خوانی، معرفی شخصیت شهدای کربلا، قصه گویی و پرده خوانی از ویژه برنامه های این سوگواره است.



مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز افزود: مسابقات ادبی و هنری (نقاشی و عکاسی ) نیز با موضوع هیئت محله ما در این ایام برگزار خواهد شد و کودکان و نوجوانان در یکی از روزها ی محرم میهمان سفره نذری خواهند بود.



به گفته رمضانخانی همچنین قرار است مراسم ویژه تجلیل از مداحان کودک و نوجوان با حضور مسئولان استانی در ایام ماه محرم برگزار شود.



وی یادآور شد: سوگواره عاشورایی برای چهارمین سال متوالی در روز سه شنبه 21 آبان ماه سال جاری همزمان با 8 محرم در مجتمع آفرینش های فرهنگی، هنری استان البرز برگزار خواهد شد.



