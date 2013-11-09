قضات بي جهت فردي را احضار نكنند

به گزارش خبرگزاري مهر، سيد عليرضا آوايي در مسام افتتاح حوزه قضايي بخش شريف آباد تهران گفت: از مردم مي خواهم كه براي جزئي ترين مسائل و مشكلات به دادگاه ها مراجعه نكنند و دادگاه را با ازدحام و ارباب رجوع مواجه نسازند.

وي همچنين از قضات خواست تا با مردم مودبانه و محترمانه برخورد داشته باشند چرا كه قضات هيچ مجوزي براي بي احترامي به متهم و شاكي ندارند. در ضمن حفظ آبرو و اسرار مردم و عدم ورود به حريم خصوصي آنان به ويژه در شهرهاي كوچك بايد رعايت شود زيرا گاهي با احضار يك فرد تمامي اعتبار وي در جامعه آسيب مي بيند.