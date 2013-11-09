  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۸ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۴۱

در خواست رئيس دادگستري تهران از قضات:

قضات بي جهت فردي را احضار نكنند

قضات بي جهت فردي را احضار نكنند

رئيس دادگستري استان تهران خطاب به قضات گفت: برخورد مودبانه و محترمانه با همه مراجعين حتي ميهمانان و جرمان داشته باشيد زيرا هيچ مجوزي براي بي احترامي سرزنش و تحقير كسي نداريد.

به گزارش خبرگزاري مهر، سيد عليرضا آوايي در مسام افتتاح حوزه قضايي بخش شريف آباد تهران گفت: از مردم مي خواهم كه براي جزئي ترين مسائل و مشكلات به دادگاه ها مراجعه نكنند و دادگاه را با ازدحام و ارباب رجوع مواجه نسازند.

وي همچنين از قضات خواست تا با مردم مودبانه و محترمانه برخورد داشته باشند چرا كه قضات هيچ مجوزي براي بي احترامي به متهم و شاكي ندارند. در ضمن حفظ آبرو و اسرار مردم و عدم ورود به حريم خصوصي آنان به ويژه در شهرهاي كوچك بايد رعايت شود زيرا گاهي با احضار يك فرد تمامي اعتبار وي در جامعه آسيب مي بيند.

کد مطلب 2172268

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها