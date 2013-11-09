انتقاد وزیر آموزش و پرورش از اجرای عجولانه نظام 3-3-6

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌ اصغر فانی در هشتمین همایش تجلیل از مولفان و پدیدآورندگان مواد و رسانه‌های آموزشی با بیان اینکه اهمیت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی بر کسی پوشیده نیست، گفت: در سند تحول که به عنوان یک راهنمای موثر و قابل اتکا مطرح است، آن چه که در سالهای اخیر باعث شده با شتابزدگی و عجولانه بخشی از این سند به صورت تدریجی اجرا شود، استقرار ساختار نظام آموزشی 3-3-6 است و با توجه به اینکه این ساختار بستر و ظرف نظام آموزشی است، این حرکت عجولانه مشکلاتی را برای آموزش و پرورش و به تبع آن برای سازمان پژوهش ایجاد کرده است.

وی افزود: اصل سند، تحول مبتنی بر محتوا، روش‌ها، رویه‌ها و مقررات آموزشی است و ظرف محتوایی آن به سازمان پژوهش مربوط می‌شود، چرا که این سازمان متولی محتوای آموزشی است.

فانی تصریح کرد: سند تحول بنیادین بدون تامین سایر لوازم از جمله محتوا، عملیاتی و اجرایی نمی‌شود، در حالی که اجرای این سند در بخش ساختار از میانه یعنی از ششم ابتدایی آغاز شده است. ضمن آنکه سازمان پژوهش در این دو سال مجبور بوده برای دو پایه تحصیلی محتوا تدوین کند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: دو سال پیش که بحث استقرار 3-3-6 در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد، نظر من این بود که تغییر ساختار از اول ابتدایی آغاز شود و سال به سال ضمن استقرار ساختار جدید، محتوای آموزشی نیز تغییر کند. اما دوستان گفتند با این روش استقرار نظام 12 سال طول می‌کشد و باز تاکید کردم که تحول ساختار آموزشی یک کشور ممکن است سال‌های سال طول بکشد اما با اجرای عجولانه 3-3-6، شاهد فشارهای کاری فراوان به سازمان پژوهش برای تامین محتوا بودیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ناگزیریم 3-3-6 را ادامه دهیم، گفت: همزمان با اجرای این طرح، باید اصلاحات ساختار انجام شود و معتقدم این ساختار تنها با محتوا و معلم کامل خواهد شد، چرا که تحول در نظام آموزشی کشور، تحول در معلم است.

فانی با بیان اینکه پس از تدوین و تصویب سند، مرحله دوم آن یعنی عملیاتی کردن سند مغفول واقع شده، گفت: تا دو سال آینده نقشه راهی را برای عملیاتی کردن سند تدوین خواهیم کرد تا بندهای سند را اجرایی کنیم.

وی تاکید کرد: تا زمانی که نقشه عملیاتی کردن سند تدوین نشود، نمی‌توانیم ادعا کنیم سند تحول بنیادین را اجرا کرده‌ایم.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه گفت: در حال حاضر تعدادی از معلمان پایه ششم بدون تخصص در این پایه مشغول تحصیل هستند، لذا ایراداتی که گاهی به سند وارد می‌شود، ممکن است از نبود آگاهی نسبت به برنامه سند باشد؛ یعنی کسانی که آن را اجرا می‌کنند.

فانی ابراز امیدواری کرد که با کمک فرهنگیان و معلمان و همچنین مسئولان و مدیران مشکلات فعلی آموزش و پرورش انجام شودو گفت: به ویژه در بخش نیروی انسانی، آماده‌سازی این نیروها و تدوین مقررات آموزشی و آیین‌نامه‌ها به ویژه در پایه ششم و هفتم که در حال حاضر بخشی از این مشکلات را تشکیل می‌دهند، باید بتوان در آینده در رفع آنها بستر مناسبی را برای اجرای سند فراهم کرد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه به علت نداشتن نقشه راه، دچار این بلاها شدیم، گفت: سند تحول محدود به ایران 1404 نمی‌شود و سند ارزشمندی است که می‌خواهد آموزش و پرورش را در طراز جمهوری اسلامی ایران معرفی کند. لذا ممکن است اجرای کامل برنامه‌های سند سالها به طول بیانجامد، اما آنچه که مهم است تدوین نقشه راه برای اجرایی کردن سند تا دو سال آینده است.

وی ادامه داد: با اجرای بخشی از برنامه‌ سند درس ملی گامهایی برداشته شده و امیدواریم سازمان پژوهش گامهای دیگری را در این رابطه بردارد. ضمن آنکه سوق دادن کتابها به سمت چند تالیفی به ویژه در دوره متوسطه یکی از مهم‌ترین برنامه‌هاست که باید آغاز شود.

فانی افزود: شعار چند تالیفی از سالها پیش عنوان شده اما آنچنان که باید چند تالیفی آغاز نشده است و معتقدم کتابهای متوسطه به ویژه در پایه دوم باید با بهره‌گیری از چند تالیفی تدوین شود.

وزیر آموزش و پرورش به مسئولین سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی یادآوری کرد: برای ورود به دوره چند تالیفی باید سازوکارهای آن را فراهم کرده و با احتیاط وارد آن شوند. ضمن آنکه می‌توان 20 درصد از محتوا را نیز به استان‌ها واگذار کرد.

وی در ادامه با اشاره به دفتر تکنولوژی آموزشی، گفت: این دفتر می‌تواند در سند تحول موثر باشد و باید اقداماتی صورت بگیرد که هوشمندسازی مدارس و تکنولوژی آموزشی به یکدیگر نزدیک شده و با تقویت هم به سمت کیفی‌ کردن آموزش و پرورش بروند. چرا که این اقدام از هرز رفتن منابع در آموزش و پرورش جلوگیری می‌کند.

فانی همچنین ادامه داد: سازمان پژوهش باید تبدیل به سازمان یادگیرنده با تعریف این سازمان شود و در این رابطه باید از توانمندی حوزه و دانشگاه برای غنا بخشی به کتاب‌های درسی بهره‌مند شویم.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: کتاب درسی یک سند ملی است و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی باید تلاش کنند تا این کتاب‌ها فاقد غلط باشد.

وی گزارش اخیر صداوسیما را در خصوص غلط‌های کتاب‌ درسی یک تذکر برای سازمان پژوهش برشمرد و گفت: به دنبال این هستیم که کار بدون غلط تولید کنیم و علی‌رغم اینکه فشارهای کاری زیادی برای سازمان وجود دارد، اما باید کیفیت کار مد نظر باشد.

فانی گفت: چه بخواهیم چه نخواهیم هر سال برای دو پایه باید کتاب جدید تالیف کنیم و راه برگشتی نیز نداریم. لذا باید نیروها را در این زمینه تجهیز کنیم تا کتاب‌های درسی ما فاقد غلط باشد.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که کتابهای سال تحصیلی 93 تا شهریور ماه آماده شده و در اختیار معلمان قرار بگیرد. لذا نیازمند یک تقویم زمانی دقیق با پیش‌بینی یک ماه برای امور پیش‌بینی نشده هستیم و باید در موعد مقرر یعنی اول شهریور ماه تمامی کتاب‌ها آماده باشد.

وی همچنین تاکید کرد: ضمن برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی کتابها، باید تمام مراحل علمی تدوین کتاب به طور کامل رعایت شود.

فانی تدوین بسته‌های آموزشی را یک نقطه قوت برشمرد و گفت: این طرح یک اقدام ارزشمندی است و باید در یک برنامه پنج ساله برای همه کتاب‌های درسی بسته آموزشی تولید کنیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: با توجه به اینکه سیل جمعیت دانش‌آموزی از 19 میلیون نفر به 12 میلیون و 14 هزار نفر کاهش یافته و در این مدت امکانات آموزشی و فضا 1.5 برابر شده است. لذا باید به سمت کیفی‌سازی برنامه‌ها حرکت کنیم و استراتژی و راهبرد امروز آموزش و پرورش، ارتقای کیفیت باشد.

وی تصریح کرد: کیفیت‌بخشی کتابهای درسی، اولویتی است که حلقه اول آن در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است و باید به عنوان مهم‌ترین دستگاه که تولید فکر در جامعه می‌کند، به این امر مهم توجه داشته باشد.