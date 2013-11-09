شهرستان شوش همچنان بزرگترین تعزیه میدانی کشور را دارد

عبدالرضا سعیدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شهرستان شوش از حدود یکصد سال پیش محل برگزاری بزرگترین تعزیه میدانی در کل کشور است که به همین دلیل هر ساله در ماه محرم و روزهای تاسوعا و عاشورا خیل عظیمی از مشتاقان را به سمت خود جلب می کند.



وی در خصوص استقبال از عزاداران و علاقه مندانی که از سراسر استان برای تماشای این تعزیه و عزاذاری امام حسین (ع) به این شهرستان می آیند، تصریح کرد: این شهرستان آمادگی کامل پذیرایی از زایران را دارد و در این راستا هماهنگی های لازم صورت گرفته است که هیات های مذهبی این شهرستان در این خصوص نقش بسزایی دارند.



فرماندار شوش عنوان کرد: این آیین بزرگ تعزیه خوانی در روزهای 22 و 23 آبان ماه جاری و همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی در ورودی شهر شوش برگزار می شود.



به گزارش خبرنگار مهر، تعزیه بزرگ شهرستان شوش با قدمت یک قرن هر ساله و با حضور پیشکسوتانی با سابقه اجرایی 40 ساله در این شهرستان برگزار می شود که اجرای آن در حدود 10 ساعت طول می کشد و با بهره گیری از شبیه خوانی حدود دو هزار نفر به بزرگترین تعزیه میدانی در کل کشور تبدیل شده است.