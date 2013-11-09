حدود 70 درصد وقوع جرائم و معضلات هرمزگان در مرکز استان صورت می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری در نخستین حضور خود در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان گفت: جرم و آسیب های اجتماعی همه مشمول نگاه مجازات است.

وی با اشاره به آغاز ماه محرم و تسلیت ایام حزن و اندوه شهادت سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع) و یاران باوفایش خاطر نشان ساخت: در این ماه که ماه تبلیغ اسلام ناب محمدی (ص) است هدف امام حسین(ع) را الگو قرار داده و در راستای امر به معروف و نهی از منکر بیش از پیش گام برداریم.

وی افزود: ما برای معضلات اجتماعی راهکارهایی می یابیم و برای جرم نیز باید راهکارهای پیشگیرانه پیدا کنیم.

حجت الاسلام اکبری ادامه داد: در بحث پیشگیری از وقوع جرم، تدابیری برای خنثی کردن آن وجود دارد که هدف، سالم سازی جامعه است و هر آنچه به سلامت جامعه آسیب می رساند را باید درمان کنیم چرا که جامعه به مثابه بدن انسان است که در این جهت پیشگیری هدف می شود و هر آنچه به این هدف کمک کند جایز است و باید از ابزارها مرتبط و مربوط به آن استفاده شود.

وی افزود: طبق اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه است و دیگر دستگاه ها موظفند در این راه دستگاه قضایی را همراهی کنند.

رییس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: قوه قضاییه ابزار و وسایل پیشگیری از وقوع جرم در اختیار ندارد و کلیه دستگاه ها باید در این امر دخیل باشند و خروجی این شورا باید هدفش اصلاح جامعه باشد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه افزود: معضلاتی مانند جرایم خشن، سرقت های به عنف، تجاوز به عنف و حتی قتل عمد و طلاق توافقی در سنین پایین در خانواده ها را از مواردی دانست که در این استان خود نمایی می کند که ریشه بیشتر آنها قاچاق مواد مخدر، مشروبات الکی و حتی قاچاق سوخت است.

حجت الاسلام اکبری گفت: حدود 60 تا 70 درصد وقوع جرم و معضلات در مرکز استان صورت می گیرد که باید مرکز استان را در اولویت قرار دهیم.

رئیس کل دادگستری استان یکی از برنامه های دادگستری را کم کردن فاصله ارتکاب جرم تا مجازات دانست و گفت: سرعت در اجرای مجازات آثار بازدارندگی بسیار خوبی در جامعه خواهد داشت و با فعالیت های آموزشی، فرهنگی و تبلیغی تاثیر بازدارندگی آن محسوس تر و ملموس تر خواهد شد.