پرونده پروژه بزرگراه شهید باکری بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مازیار حسینی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران امروز صبح در مراسم بهره بردرای از پروژه پل های ارتباطی بزرگراه شهید باکری باند جنوبی آزادراه تهران – کرج با بیان این مطلب گفت: بزرگراه 6.7کیلومتری شهیدباکری بزرگراهی شمالی-جنوبی است که بنده نمی دانم چه سری در این بزرگراهی که به نام شهید باکری است، نهفته که عمده افتتاح های ما در این پروژه در ماه رمضان یا ماه محرم بوده است.

وی با بیان اینکه حتما سری در این موضوع وجود دارد، افزود: شهدا، زنده و عالم بر اقدامات ما هستند.

حسینی در ادامه درخصوص بزرگراه شهیدباکری اظهارداشت: پروژه بزرگراه شهید باکری در سال 85 و در زمانی که مهندس دنیامالی در معاونت فنی و عمران فعالیت داشتند آغاز شد و اولین افتتاح آن تقاطع بزرگراه شهید باکری با بزرگراه شهید همت بود و امروز با بهره برداری از این دو پل پرونده پروژه شهید باکری بسته شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ادامه داد: این دو پلی که امروز تحویل شهروندان می شود طولی در حدود 2.7 کیلومتر دارد و دو پل جهتی چپ گرد است.

حسینی تصریح کرد: شاید ساخت 2.7کیلومتر پل عدد قابل توجهی نباشد اما این پل ها ویژگی های خاصی دارد که باید ذکر شود .

وی با بیان اینکه در بزرگراه شهید باکری علاوه بر ارتباطات محلی مانند فردوس ، کاشانی و لاله اتصالات اصلی نیز برقرار شده است، گفت: بزرگراه شهیدباکری با بزرگراه های مهمی از جمله بزرگراه شهیدهمت، حکیم و آزادراه تهران- کرج تقاطع دارد .

حسینی در ادامه با اشاره به دهنه 96 متری پل بزرگراه شهید باکری گفت: معمولا اگر دهنه پل ها از 60 متر بیشتر شود باید به سمت ساخت پل های کابلی و معلق برویم. دراینجا نیز قرار بود دو پل قوس فلزی زده شود اما شرایط خاص این پروژه موجب شد که طراحی پلی با دهانه 96 متر طراحی شود.

حسینی به معارضین پروژه بزگراه شهیدباکری اشاره و بیان کرد: کانال میانرود که از کانال های اصلی شهر است ، خط 5 مترو که در این منطقه بر روی زمین اجرا شده است و آزاد راه تهران – کرج که از پرترافیک ترین آزادراه های کشور است سه معارض اصلی این پروژه بودند .

وی اضافه کرد: خط 5 مترو که زمینی است و خطوط برقی که از این منطقه عبور می کند از جمله مشکلاتی بود که باید برطرف می شد و این خط مترو از نظر اهمیت به گونه ای بود که حتی یک ساعت هم امکان مسدود کردن مسیر سرویس دهی نبود .

معاون شهردار پایتخت با اشاره به آزادراه تهران – کرج اظهارکرد: یکی ازمشکلات اساسی ما این بود که برای انحراف ترافیک فضا نداشتیم و این آزادراه نیز ترافیک زیادی داشت .

حسینی خاطرنشان کرد: مجموع این عوامل موجب شد که طراحی پلی با دهانه 96 متر در دستور کار قرار گیرد که در نوع خود ممتاز است. چرا که علاوه بر دهانه 96 متری این پل یک قوس 90 درجه را نیز تامین می کند.

وی با بیان اینکه در اجرای این دو پل از روش پل های صندوقه ای درجاریز بهره گرفته شده است .

حسینی در ادامه به تاکید شهردار تهران در خصوص اجرای همزمان کارهای عمرانی با فضاسازی و زیباسازی پروژه ها اشاره و تصریح کرد : در این پروژه نیز کارهای سیویل و عمرانی به دلیل مشکلات همزمان با ایجاد فضای سبز انجام نشده است اما این قول را می دهیم که ظرف یک ماه اینده 6 هکتار در محوطه این پروژه فضای سبز تحویل شهروندان شود .

معاون شهردار تهران با بیان اینکه با بهره برداری از این دو پل و تکمیل پروژه شهیدباکری یک تعریف جدید در ورودی های تهران صورت گرفت، افزود: کاری که در اینجا انجام شد به گونه ای است که قابلیت ذکر شدن در محافل مهندسی را به لحاظ فنی دارد. این پل ها در سال 92از سوی انجمن بتن ایران به عنوان سازه برتر بتن انتخاب شده اند.

با انتخاب بزرگراه شهیدباکری در لحظه ورود به شهر تهران نه تنها از حجم ترافیک در آزادراه تهران – کرج کاسته می شود بلکه سایر بزرگراه های شمالی – جنوبی همچون بزرگراه ستاری و یادگار امام (ره) نیز ترافیک متعادل تری خواهند داشت .



