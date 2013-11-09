یادمان شهدای اقتدار در پادگان ملارد رونمایی می شود

سرهنگ محمد قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقتدار و عزت امروزی ایران اسلامی مرهون خون شهدا و فداکاری آنان است که این ایثارگری ها هنوز هم با گذشت سالها از دوران دفاع مقدس ادامه دارد و همچنان نیز جوانان و غیورمردان ایران اسلامی برای حفظ عزت و استقلال این مرز و بوم جان خویش را فدا می کنند.

این مسئول عنوان کرد: امروز کمترین وظیفه ما در قبال فداکاری و ایثارگری شهدا این است که نام و یاد آنها را زنده نگه داشته و فرهنگ ایثار و شهادت را در نسل جوان جامعه نهادینه کنیم، به این منظور و همزمان با دومین سالگرد عروج ملکوتی شهدای اقتدار که در سالجاری با تاسوعا و عاشوراي حسيني مصادف شده است، مراسمی برای گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا در نظر گرفته شده است.

وی از طراحی و ساخت یادمان شهدای غدیر خبر داد و عنوان کرد: در این مراسم که با حضور مسولان لشکری و کشوری و خانواده معظم شهدا برگزار می شود از یادمان شهید سردار حسن تهرانی مقدم و شهدای اقتدار رونمایی خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه ملارد گفت: این مراسم در تاریخ یکشنبه 19 آبانماه جاری از ساعت 14 الی 17 در محل پادگان شهید مدرس ملارد، محل عروج این شهدا برگزار خواهد شد.

شهید سردار حسن تهرانی مقدم و 35 شهیدی که مرسوم به شهدای غدیر هستند به تاریخ قمری در ایام عید غدیر و در تاریخ شمسی 21 آبانماه سال 90 در محل پادگان مدرس ملارد به شهادت رسیدند.