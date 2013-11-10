کاهش 5.5 درصدی ازدواج و افزایش 9 درصدی طلاق / استان تهران در صدر وقایع چهارگانه

علی اکبر محزون در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس آمارهای بدست آمده از ابتدای سال تا پایان مهرماه سال جاری 853 هزار و 548 مورد ولادت در کشور به ثبت رسیده که از این تعداد 438 هزار و 822 مورد مربوط به تولد پسران و 414 هزار و 726 مورد نیز مربوط به دختران بوده است.

وی گفت: همچنین از این تعداد 686 هزار و 586 تولد در نقاط شهری و 166 هزار و 980 مورد نیز در نقاط روستایی رخ داده است و در مجموع آمار ولادت نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.2 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور به آمار وفات نیز اشاره کرد و اظهار داشت: طی 7 ماه گذشته در کل کشور 210 هزار و 245 واقعه وفات داشته ایم که فوت 119 هزار و 204 مرد و 91 هزار و 41 زن به ثبت رسیده است. همچنین 162 هزار و 59 واقعه فوت در مناطق شهری و 48 هزار و 186 واقعه نیز در مناطق روستایی به وقوع پیوسته که از افزایش 1.7 درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است.

محزون از کاهش 5.5 درصدی آمار ازدواج خبر داد وتاکید کرد: طی 7 ماه گذشته 450 هزار و 27 مورد ازدواج در کشور به ثبت رسیده که استانهای تهران با 47 هزار و 763 مورد، خراسان رضوی با 42 هزار و 157 واقعه و خوزستان نیز با 32 هزار و 476 واقعه به ترتیب دارای بیشترین آمار ازدواج بوده اند.

به گفته وی، 81 هزار و 595 مورد طلاق نیز به ثبت رسیده که استانهای تهران ، خراسان رضوی و فارس دارای بیشترین آمار طلاق بوده است که آمارها نشاندهنده افزایش 9.1 درصدی طلاق نسبت به سال قبل است.

وی گفت: استان تهران بدلیل جمعیت بالایی که دارد در وقایع چهار گانه ولادت، ازدواج،طلاق و همچنین وفات در صدر استانهای دیگر قرار دارد.