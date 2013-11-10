واکاوی مشکلات فوتبال همدان/ آکادمی فوتبال اصلی ترین کانون توجه به فوتبال پایه

به گزارش خبرنگار مهر، آكادمي هاي فوتبال در راستاي توسعه فوتبال پايه بنا شده و نظارت، آموزش و استعدادیابی در اين آكادمي ها بايد به خوبی انجام شود.

آنچه مسلم است اینکه رشته فوتبال مرز ندارد و برای دانش این رشته هم مرزی قائل نیست بنابراين بايد از آكادمي هاي فوتبال در راستاي توسعه فوتبال پايه استفاده بهينه كرد.

از سوی دیگر بدون شک فوتبالیست های با استعدادی در کشور و استان همدان وجود دارند که می توانند آینده فوتبال را تغییر بدهند که شاید یکی از راههای آن سازماندهی علمی آکادمی های حرفه ای از رده های سنی 18.17.16.15.14.13 ساله باشد.

آكادمي فوتبال الوند همدان بازيكنان هشت تا 14سال را آموزش مي دهد

در اين راستا مسئول آكادمي فوتبال باشگاه الوند همدان با بیان اینکه آكادمي فوتبال تيم الوند از تابستان سال 92 فعاليت خود را آغاز كرده و امسال، سال دوم فعاليت خود را سپری می کند، گفت: آكادمي فوتبال الوند همدان بازيكنان هشت تا 14سال را آموزش مي دهد.

مصطفی کاشی با بيان اينكه آكادمي فوتبال باشگاه الوند براي سنين هفت سال نيز مدرسه فوتبال دایر کرده است، عنوان داشت: آكادمي الوند در رده سني اميد نيز فعاليت دارد.

كاشي اضافه كرد: امسال به دليل نبود زمين، آموزش فوتبال براي رده هاي پايين تر را تشكيل نداديم اما درصدديم تيم پايه را نيز براي سال آينده تشكيل دهيم.

وي با اشاره به اينكه آكادمي فوتبال الوند در رده هاي نوجوانان و نونهالان نيز قصد دارد تيم تشكيل دهد، ابراز داشت: با توجه به اينكه آكادمي فوتبال الوند دو سال است تشكيل شده، نتوانستيم به خوبي در اين راستا برنامه ريزي كنيم.

كاشي در ادامه گفت: به دليل شرايط آب و هوايي نمي توان از زمين چمن هاي طبيعي همدان استفاده كرد و تنها زمين چمن استفاده براي ورزشكاران، زمين چمن استاديوم سعيديه است.

تیم های خصوصی از حمایت ها محرومند

مسئول آكادمي فوتبال باشگاه الوند همدان اذعان داشت: يكي از مشكلات كه در راستاي آكادمي هاي فوتبال وجود دارد اين است كه از تيم هاي خصوصي حمايت هاي كافي نمي شود.

وي اظهار داشت: عدم تحقق برنامه ريزي هاي آكادمي هاي فوتبال در رده هاي مختلف وجود مشكلات مالي است چراكه هر تيم نياز به يك مربي دارد و مربيان نيز نياز به هزينه دارند.

كاشي با بيان اينكه تيم اميد الوند همدان خود را براي مسابقات استاني حاضر مي كند، افزود: تيم اميد در حال انجام تمرينات و آماده شدن براي اين مسابقات است.

مسئول آكادمي فوتبال باشگاه الوند همدان بيان داشت: تيم فوتبال اميد الوند پارسال در مسابقات استاني توانست مقام دوم را كسب كند و امسال نيز تيم در وضعيت خوبي قرار دارد.

وي اضافه كرد: براي تيم اميد از ورزشكاران يك ماه تست گرفته شده و در حال حاضر تيم تمرينات خود را آغاز كرده است.

آكادمي فوتبال الوند همدان تيم هاي پايه را تشکیل می دهد

سخنگوي باشگاه الوند همدان نیز در این زمینه گفت: آكادمي فوتبال الوند همدان با توجه به استقبال مردم قصد دارد تيم هاي پايه را نيز تشكيل دهد و در اين راستا برنامه ريزي هايي را انجام داده است.

عليرضا صفي زاده عنوان داشت: هدف از تشكيل آكادمي هاي فوتبال پايه سازي، توسعه فوتبال و پشتوانه سازي براي تيم هاي بزرگسالان در هر استان است.

وي با اشاره به اينكه با تشكيل آكادمي هاي فوتبال مي توان از بازيكنان بومي در تيم هاي بزرگسالان استفاده كرد، اضافه كرد: استفاده از بازیکنان و استعدادهاي بومي به فوتبال استان همدان كمك زيادي مي كند.

سخنگوي باشگاه الوند همدان گفت: در حال حاضر تيم اميد و آكادمي فوتبال باشگاه الوند فعال هستند و برنامه ريزي هايي نيز براي تشكيل تيم پايه براي سال آينده صورت گرفته است.

آنچه مسلم است اینکه در حقیقت هدف از ایجاد آکادمی فوتبال توسعه زیر ساخت ها از تمام رده های سنی و تیم سازی و در نهایت تیم داری در سطح اول فوتبال کشور است.

با توجه به تمرکز آکادمی بر روی اصل استعداد یابی در فوتبال قطعا استعدادیابی در تمامی رده های سنی در فوتبال استان یکی از مهم ترین اهداف این مجموعه خواهد بود که انتظار می رود برنامه ها با اهداف تعیین شده همسو باشد.