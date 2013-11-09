رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم و نیازمندان در مناطق محروم ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدشرف الدین ملک حسینی به همراه جمعی از مدیران استانی و شهرستانی از روستاهای محروم شهرستان چرام بازدید کردند.

آیت الله ملک حسینی در این بازدید، با اشاره به اینکه در نظام مقدس اسلامی توجه به محرومان و رفع مشکلات ‌آن‌ها از برنامه‌های اصلی است، گفت: مسئولان باید مشکلات و نیازمندی های مناطق محروم را با تعامل و همکاری حل و فصل کنند.

وی تصریح کرد: رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم و نیازمندان در مناطق محروم تر استان از اولویت های کاری است و همه باید در این راستا همگام شویم.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مردم نباید تقاضای خلاف قانون از مسئولین داشته باشند، افزود: مسئولان نیز باید به مشکلات اصلی مردم توجه ویژه داشته باشند و تمام تلاش خود را برای حل این مشکلات و پاسخگویی درست به آنها به کار ببندند.

آیت الله ملک حسینی تصریح کرد: لازم است نیازسنجی لازم در مناطق محروم‌تر انجام شود تا خدمات موردنیاز به موقع و با کیفیت بهتر صورت گیرد.

وی افزود: کار و برنامه ای با موفقیت همراه است که با تصمیم گیری درست و عادلانه و با درنظر گرفتن شرایط و اولویت ها همراه باشد.

قائم‌مقام کمیته امداد استان هم در حاشیه این بازدید با بیان اینکه تلاش کمیته امداد محرومیت زدایی و رفع مشکلات نیازمندان است، گفت: بازدید و سرکشی از مناطق محرومتر استان و خدمت رسانی به نیازمندان این مناطق از مهمترین برنامه های کمیته امداد است.

ارسلان جلال فرد با اشاره به اینکه یکی از مهمترین برنامه های کمیته امداد در مناطق محروم کمک به اشتغال نیازمندان است، گفت: هدف اصلی کمیته امداد توانمند سازی خانواده های مددجو در تمامی عرصه ها بخصوص از طریق اشتغال زایی می باشد.

وی تصریح کرد: در این راستا با توجه به شرایط نیازمندان و ظرفیت های موجود در منطقه و اجرای طرح های اشتغال تسهیلات اشتغال زایی به واجدین شرایط پرداخت می شود.

جلال فرد همچنین به ارائه خدمات عمرانی و احداث مسکن برای نیازمندان مناطق محروم اشاره کرد و گفت: کمیته امداد برای ارائه تسهیلات و مساعدت های لازم درخصوص ساخت و ساز مسکن نیازمندان آمادگی دارد.

در این بازدیدها مشکلات مناطق مختلف شهرستان چرام بخصوص مددجویان و خانواده های تحت حمایت بررسی و تصمیماتی اتخاذ شد.