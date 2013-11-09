کمپ های ترک اعتیاد در قزوین حمایت مالی می شوند

محمدحسن نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مدت نگهداری یک معتاد در کمپ، تا زمانی است که حالت خطرناک در فرد رفع شود، تا قبل از آن زمان فرد معتاد باید در مراکز مربوطه بماند، به عبارتی برای ترک و بهبود حال معتاد، زمان مشخصی از منظر حقوقی وجود ندارد. شاید از نظر پزشکی در مدت 21 روز وضعیت فرد بهبود یابد.



وی افزود: در قانون "اقدامات تامینی" نگهداری فرد معتاد و خطرناک، مدت ندارد و زمان آن وابسته به رفع حالت خطرناک در فرد است و اگر شخصی با رای مقام قضایی در کمپ حضور یابد، نمی تواند خودسرانه و با تصمیم شخصی، آن مکان را ترک کند.



نادری یادآورشد: اگر معتاد با پای خود به مرکز مراجعه کند، به عبارتی "خود معرف" باشد یا معرفی‌ شده باشند و تحت نظر مقام قضایی نباشد، می‌تواند هرزمان که اراده کرد، آن مکان و کمپ را ترک کند.

افزایش تعرفه درمان کمپ ها

این مسئول بیان کرد: در سال گذشته تعرفه درمانی اعتیاد در کمپ‌های ترک اعتیاد 190 هزار تومان بود که امسال این تعرفه با بیش از 20 درصد افزایش به 230 هزار تومان رسیده است.



وی با اشاره به اینکه سال گذشته تعرفه مراکز درمان اعتیاد با متادون 86 هزار تومان بوده است گفت: امسال این تعرفه با افزایش 30 درصدی نسبت به سال گذشته به 116 هزار تومان رسیده است.

نادری تصریح کرد: اداره کل بهزیستی استان قزوین با معرفی معتادان نیازمند به مراکز ترک اعتیاد از آنان حمایت‌های درمانی می ‌کند و معتادانی که توانایی پرداخت هزینه اقامت دوره یک ماهه در کمپ‌ها را ندارند نیز در این راستا بهزیستی حدود 50 درصد هزینه‌های اقامتی را به صورت رایانه‌ای به این معتادان پرداخت می‌کند تا آنان بتوانند خودشان را درمان کنند و از معضل اعتیاد نجات یابند.



مسئول دفتر اعتیاد اداره کل بهزیستی استان قزوین یادآورشد: تعداد کمی از معتادان انگیزه ترک اعتیاد دارند که به دلیل ناتوانی در تامین پرداخت هزینه درمان، ضمن شناسایی این معتادان تمامی هزینه درمان آنان را با توجه به اعتبار تعیین شده به صورت موردی پرداخت می‌کنیم.



این مسئول تصریح کرد: اولویت اداره کل بهزیستی استان قزوین در حمایت درمانی از معتادان نیازمند، پرداخت 50 درصد کمک هزینه درمان اعتیاد به صورت رایانه‌ای است تا این درمان برای معتادان ارزش بیشتری داشته باشد.



مصرف موادمخدر درمان مشکلات فردی و روانی نیست



وی مهمترین علت بازگشت معتادان بهبود یافته به مصرف مواد مخدر را برطرف نشدن علت اولیه گرایش آنان به اعتیاد عنوان کرد و افزود: برخی از معتادان به دلیل مشکلات شخصی، فردی و روانی به مصرف مواد مخدر گرایش پیدا کرده اند که با ترک در کمپ‌ها متاسفانه به دلیل برطرف نکردن این مشکلات به مصرف دوباره باز می ‌گردند.



نادری بیان کرد: وقتی فردی دچار افسردگی روحی شده و برای برطرف کردن مشکل خود به مصرف مواد مخدر گرایش پیدا می کند و بعد از چند سال تصمیم به ترک آن در کمپ می‌شود، وقتی این فرد معتاد بهبود می یابد به دلیل افسردگی دوباره به مصرف این مواد رجوع می کند تا مشکل خود را برطرف کند.

مسئول دفتر اعتیاد اداره کل بهزیستی استان قزوین اضافه کرد: این افراد باید دلایل مشکلات شخصی، فردی و روانی از جمله افسردگی خود را با روش‌ها و کاربردهای منطقی برطرف کنند و مصرف موادمخدر درمان اصلی مشکلات آنها نیست.



خدمات بعد از سم ‌زدایی قابل دسترس معتادان



وی یادآورشد: خدمات بعد از سم‌ زدایی معتادان در مراکز ترک اعتیاد براحتی قابل دسترس افراد است که با استفاده از این خدمات می‌توانند خود را کنترل کرده تا دوباره آلوده به مصرف مواد مخدر نشوند.



نادری وجود مراکز مشاوره خصوصی و دولتی را از خدمات مفید برای ترک اعتیاد دانست و گفت: معتادان می‌توانند با پرداخت هزینه‌ای در مراکز مشاوره خصوصی از خدمات تاثیرگذار و مشاوره‌های خوب این مراکز برای ادامه ترک اعتیاد برخوردار شوند.



مسئول دفتر اعتیاد اداره کل بهزیستی استان قزوین بیان کرد: همچنین افرادی که توان پرداخت حق مشاوره در این مراکز را ندارند می‌توانند به مراکز مشاوره دولتی مراجعه و با پرداخت هزینه ویزیت به مبلغ دو هزار تومان مشاوره‌های خوب و حتی داروها را با هزینه کم دریافت کنند.