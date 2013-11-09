به گزارش خبرنگار مهر، همایون حائری در حاشیه نمایشگاه آب و برق در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید برق در نیروگاه های مقیاس کوچک و تولید پراکنده به 500 مگاوات افزایش یافته است، گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده پیش بینی می شود ظرفیت تولید برق پراکنده کشور تا پایان سالجاری به یکهزار مگاوات افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت توانیر با اعلام اینکه در شرایط فعلی صنعت برق جهان به سمت نیروگاه های مقیاس کوچک و تولید پراکنده حرکت می کند، تصریح کرد: از این رو طراحی، سلخت، نصب و راه اندازی این نسل جدید نیروگاه های برق هم در دستور کار دولت قرار گرفته است.

این مقام مسئول با یاداوری اینکه اگر شرکت ها و کارخانجات بتوانند از این نیروگاه ها احداث کنند، هم نیاز خود را تامین می کنند و هم برق اضافه را وزارت نیرو خریداری می کنند، درباره درآمدهای صادرات برق کشور، اظهار داشت: درآمد صادرات برق از طریق خزانه به صنعت برق داده می شود، اما به دنبال آن هستیم که ارز مورد نیاز پروژه های وزارت نیرو را تامین کنیم.

مدیرعامل توانیر همچنین تولید و نصب کنتورهای هوشمند را از زیرساخت های هوشمندسازی شبکه برق عنوان کرد و افزود: چند سال است که فقط کنتورهای دیجیتال تولید و نصب می شود؛ ضمن این که هوشمندسازی شبکه در دست مطالعه است و ابتدا باید به صورت پایلوت در یک منطقه اجرا شود.

وی در ادامه با تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی بیان کرد: لامپ‌های ساخت داخل از نظر کیفیت قابل مقایسه با لامپ های چینی نیست و وزارت نیرو هم از تولیدکنندگان داخلی حمایت می کند.

مدیرعامل توانیر در پایان خاطرنشان کرد: صنعت برق بیش از 90 درصد به خودکفایی دست یافته است و این خودکفایی در نمایشگاه کنونی کاملا مشهود است.



