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۱۸ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۴۴

رحیمی نیا خبرداد:

180میلیون تومان زکات در شهرستان کهگیلویه جمع آوری شد

180میلیون تومان زکات در شهرستان کهگیلویه جمع آوری شد

دهدشت – خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از جمع آوری بیش از 180میلیون تومان زکات در این شهرستان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت رحیمی نیا صبح شنبه در شورای زکات این شهرستان گفت: این میزان زکات از سوی کشاورزان، دامداران و خیرین شهرستان پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: زکات یکی از مهمترین فرایض در دین مبین اسلام است که به منظور ترویج این فریضه ی بزرگ الهی  رسانه ها نقش مهمی دارند.

رحیمی نیا افزود: احیای فریضه زکات در سال‌های اخیر نه تنها عمران و آبادانی را برای روستاییان به ارمغان آورده بلکه اسباب خیر و برکت بیشتر در عرصه تولید و کشاورزی شده است.

این مسئول بیان کرد: ستاد احیاءزکات شهرستان با برنامه ریزی موثری که انجام داده، با همکاری فرماندار، ائمه جمعه و جماعات، بخشداران، دهیاران و اعضای شورای اسلامی  شهرها و روستاهای شهرستان نسبت به آگاه سازی مردم در خصوص احیاءاین فریضه الهی گام مثبتی برداشته است.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه زکات در جامعه و نقش آن در رفع فقر، گفت: این مهم نیازمند فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و تبلیغات گسترده از سوی روحانیون، مبلغان دینی و رسانه های ارتباط جمعی است.

رحیمی نیا تصریح کرد: جمع آوری زکات از مردم فهیم شهرستان کهگیلویه ادامه دارد و زکات جمع آوری شده از هر شهر و یا روستا در جاهای عام المنفعه و کمک به ایتام و مردم فقیر همان منطقه هزینه خواهد شد.

کد مطلب 2172358

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