180میلیون تومان زکات در شهرستان کهگیلویه جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت رحیمی نیا صبح شنبه در شورای زکات این شهرستان گفت: این میزان زکات از سوی کشاورزان، دامداران و خیرین شهرستان پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: زکات یکی از مهمترین فرایض در دین مبین اسلام است که به منظور ترویج این فریضه ی بزرگ الهی رسانه ها نقش مهمی دارند.

رحیمی نیا افزود: احیای فریضه زکات در سال‌های اخیر نه تنها عمران و آبادانی را برای روستاییان به ارمغان آورده بلکه اسباب خیر و برکت بیشتر در عرصه تولید و کشاورزی شده است.

این مسئول بیان کرد: ستاد احیاءزکات شهرستان با برنامه ریزی موثری که انجام داده، با همکاری فرماندار، ائمه جمعه و جماعات، بخشداران، دهیاران و اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان نسبت به آگاه سازی مردم در خصوص احیاءاین فریضه الهی گام مثبتی برداشته است.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه زکات در جامعه و نقش آن در رفع فقر، گفت: این مهم نیازمند فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و تبلیغات گسترده از سوی روحانیون، مبلغان دینی و رسانه های ارتباط جمعی است.

رحیمی نیا تصریح کرد: جمع آوری زکات از مردم فهیم شهرستان کهگیلویه ادامه دارد و زکات جمع آوری شده از هر شهر و یا روستا در جاهای عام المنفعه و کمک به ایتام و مردم فقیر همان منطقه هزینه خواهد شد.