گسترش همكاريهاي نظامي ايران و نيجريه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، يك سخنگوي نيروي دريائي ارتش نيجريه در اين باره اظهار داشت:"هيئت ايراني در اين كشور به سر مي برد تا با تشكيلات و مسئولان نظامي در آن كشور ملاقات نمايد".

وي همچنين افزود:قرار است دوطرف بزودي توافقنامه همكاريهاي نظامي را به امضا برسانند.

روزنامه هاي امروز اين كشور گزارش داده اند كه اين توافق مربوط به تجهيزات تسليحاتي و توپخانه مي باشد.

يك ديپلمات ايراني گفت:ديدار پنج روزه هيئت ايراني از نيجريه در پي سفر وزير دفاع اين كشور به ايران صورت گرفت .

به گفته اين ديپلمات : انتظار مي رود يك هيئت نيجريه اي نيز در آينده نزديك از ايران ديدار كند.

شايان ذكر است كه نيجريه عضو جنبش عدم تعهد مي باشد و داراي بزرگترين ارتش در آفريقاست . اين كشور علاوه بر همكاري با كشورهاي غربي در سالهاي اخير تلاش زيادي براي همكاري با ساير كشورها بويژه در آسيا نيز كرده است.