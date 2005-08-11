  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ مرداد ۱۳۸۴، ۱۹:۰۱

خبرگزاري رويترز اعلام داشت :

گسترش همكاريهاي نظامي ايران و نيجريه

گسترش همكاريهاي نظامي ايران و نيجريه

سخنگوي ارتش نيجريه اعلام كرد كه يك هيئت نظامي ايراني كه سرگرم ديدار از اين كشور مي باشد در حال امضاي يك توافقنامه نظامي با اين كشور مي باشد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، يك سخنگوي نيروي دريائي ارتش نيجريه در اين باره اظهار داشت:"هيئت ايراني در اين كشور به سر مي برد تا با تشكيلات و مسئولان نظامي در آن كشور ملاقات نمايد".

وي همچنين افزود:قرار است دوطرف بزودي توافقنامه همكاريهاي نظامي را به امضا برسانند.

روزنامه هاي امروز اين كشور گزارش داده اند كه اين توافق مربوط به تجهيزات تسليحاتي و توپخانه مي باشد.

يك ديپلمات ايراني گفت:ديدار پنج روزه هيئت ايراني از نيجريه در پي سفر وزير دفاع اين كشور به ايران صورت گرفت .

به گفته اين ديپلمات : انتظار مي رود يك هيئت نيجريه اي نيز در آينده نزديك از ايران ديدار كند.

شايان ذكر است كه نيجريه عضو جنبش عدم تعهد مي باشد و داراي بزرگترين ارتش در آفريقاست . اين كشور علاوه بر همكاري با كشورهاي غربي در سالهاي اخير تلاش زيادي براي همكاري با ساير كشورها بويژه در آسيا نيز كرده است.

 

کد مطلب 217236

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه