  1. حوزه و دانشگاه
۱۸ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۴۳

سرپرست معاون فرهنگی وزارت علوم:

تقویت انجمنهای علمی دانشجویی مهمترین اولویت فرهنگی وزارت علوم

تقویت انجمنهای علمی دانشجویی مهمترین اولویت فرهنگی وزارت علوم

در مراسمي با حضور مشاور وزير علوم و مديركل حوزه وزارتي از خدمات معاون سابق فرهنگی این وزارتخانه تقدیر شد و سرپرست جدید معاونت فرهنگی بر تقویت انجمن های علمی دانشجویی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین امید در مراسم معارفه خود به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی وزارت علوم، مهمترين وظيفه معاونت فرهنگي و اجتماعي را فراهم كردن شرايط لازم براي فعاليتهاي دانشجويان و تشكلهاي دانشجويي اعلام كرد و گفت: تقويت انجمنهاي علمي دانشجويي از ديگر اولويتهاي معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم است.

در این مراسم خواجه سروي با اشاره به اينكه توفيقات معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم در ساليان گذشته حاصل كار جمعي ستاد وزارت علوم و دانشگاهها بوده است، اظهار داشت: ايجاد معاونت هاي فرهنگي مستقل در ساختار  دانشگاهها، تدوين برنامه هاي پنجساله و سالانه فرهنگي توسط دانشگاهها و تدوين برنامه راهبردي فرهنگي دانشگاهها بر اساس اسناد بالادستي و سند دانشگاه اسلامي از مهمترين اقدامات  معاونت فرهنگي و اجتماعي در چهار سال گذشته بوده است.

محمدحسن اميد معاون اداري، مالي و مديريت منابع وزارت علوم است كه با حفظ سمت و با حكم وزير علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان سرپرست معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم منصوب شده است.

کد مطلب 2172376

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