تقویت انجمنهای علمی دانشجویی مهمترین اولویت فرهنگی وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین امید در مراسم معارفه خود به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی وزارت علوم، مهمترين وظيفه معاونت فرهنگي و اجتماعي را فراهم كردن شرايط لازم براي فعاليتهاي دانشجويان و تشكلهاي دانشجويي اعلام كرد و گفت: تقويت انجمنهاي علمي دانشجويي از ديگر اولويتهاي معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم است.

در این مراسم خواجه سروي با اشاره به اينكه توفيقات معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم در ساليان گذشته حاصل كار جمعي ستاد وزارت علوم و دانشگاهها بوده است، اظهار داشت: ايجاد معاونت هاي فرهنگي مستقل در ساختار دانشگاهها، تدوين برنامه هاي پنجساله و سالانه فرهنگي توسط دانشگاهها و تدوين برنامه راهبردي فرهنگي دانشگاهها بر اساس اسناد بالادستي و سند دانشگاه اسلامي از مهمترين اقدامات معاونت فرهنگي و اجتماعي در چهار سال گذشته بوده است.

محمدحسن اميد معاون اداري، مالي و مديريت منابع وزارت علوم است كه با حفظ سمت و با حكم وزير علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان سرپرست معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم منصوب شده است.