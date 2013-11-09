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۱۸ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۰۶

رستمی:

تذکر زبانی بسیجیان نیشابور منجر به تغییر کاربری قهوه‌خانه به واحد تولیدی شد

تذکر زبانی بسیجیان نیشابور منجر به تغییر کاربری قهوه‌خانه به واحد تولیدی شد

نیشابور- خبرگزاری مهر: فرمانده حوزه مقاومت بسیج ولی‌عصر(عج) نیشابور گفت: با تذکر زبانی(لسانی) شورای امر به معروف و نهی از منکر این حوزه یک باب قهوه‌خانه به یک واحد تولیدی تغییر کاربری داد.

علی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: نیروهای بسیجی در پی گزارشات مردمی مبنی بر آغاز به کار یک باب قهوه‌خانه در یکی از روستاهای سطح استحفاظی این حوزه به محل مراجعه کردند و با تذکر زبانی به صاحب این قهوه‌خانه، وی درخواست وام اشتغالی برای ایجاد یک شغل آبرومندانه را کرد.

وی بیان داشت: با پیگیری و هماهنگی بسیج سازندگی ناحیه، مبلغ 100 میلون ریال وام اشتغال به صاحب قهوه‌خانه داده شد و این مغازه به مغازه تولیدی کابینت آشپزخانه تغییر کاربری داد.

رستمی با تاکید بر موثربودن تذکر زبانی در مرود فریضه امر به معروف و نهی از منکر، خاطرنشان کرد: اگر آحاد جامعه نسبت به تذکر زبانی در برابر منکر احساس مسئولیت کنند، گناه در جامعه  می‌خشکد.

کد مطلب 2172392

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