علی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: نیروهای بسیجی در پی گزارشات مردمی مبنی بر آغاز به کار یک باب قهوه‌خانه در یکی از روستاهای سطح استحفاظی این حوزه به محل مراجعه کردند و با تذکر زبانی به صاحب این قهوه‌خانه، وی درخواست وام اشتغالی برای ایجاد یک شغل آبرومندانه را کرد.

وی بیان داشت: با پیگیری و هماهنگی بسیج سازندگی ناحیه، مبلغ 100 میلون ریال وام اشتغال به صاحب قهوه‌خانه داده شد و این مغازه به مغازه تولیدی کابینت آشپزخانه تغییر کاربری داد.

رستمی با تاکید بر موثربودن تذکر زبانی در مرود فریضه امر به معروف و نهی از منکر، خاطرنشان کرد: اگر آحاد جامعه نسبت به تذکر زبانی در برابر منکر احساس مسئولیت کنند، گناه در جامعه می‌خشکد.