خیران تهرانی بیش از 410 میلیون ریال به مددجویان بسطام کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر شبانزاده صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان شاهرود ضمن اشاره به اهدای مقدار قابل توجهی کالا به ارزش 410 میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال از طرف چهار خیر تهرانی به مددجویان بسطام گفت: این کالاها شامل پنج دستگاه یخچال، پنج دستگاه تلویزیون، شش تخته فرش، شش عدد کمد و 205 بسته خواروبار هر کدام به ارزش یک میلیون ریال بوده است.

او افزود: هر عمل و نیت خیر آثار و برکات فراوان معنوی و مادی دارد که در دین اسلام نیز به آن تاکید فراوانی شده است و پیامد این فعالیت ها و کمک های نیکوکاران موجب نزول برکات خداوند بر بندگان می شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان شاهرود گفت: خدا در قرآن می فرماید "اگر انفاق هاى خود را در راه خدا آشكار سازید خوب است و اگر آن را پنهان دارید و به فقرا بدهید به سود شما است و از گناهانتان مى‏ بخشد" که بنا به استناد به این آیه شریفه کمیته امداد همواره با ارائه خدمات گوناگون در جهت خدمت رسانی به خانواده های تحت حمایت و رفع نیازها و مشکلات آنها تلاش می کند.

شبانزاده با بیان اینکه در جامعه ای که بر مبنای الگوی اسلامی و مکتب علوی تشکیل شده، انسان مسلمان نمی تواند در برابر نیازها و گرفتاری های برادران دینی خود بی تفاوت باشد بلکه با احساس مسئولیت، در پی رفع مشکلات آن ها خواهد بود افزود: بر همین اساس بعد از اجرای حکم خدا و پیاده کردن احکام الهی، خدمت به محرومان، از شیرین ترین عبادت ها و سنت پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام شمرده شده است.

وی با بیان اینکه پرداخت مستمری به افراد تحت پوشش یکی از خدمات است گفت:‌ سایر کمک‌ها و خدمات نیز در قالب بسته‌های حمایتی شامل خدمات بهداشتی درمانی، دارویی، آموزشی، اجتماعی، رفاهی تفریحی، تهیه اقلام، جهیزیه و غیره نیز از طریق کمیته امداد به افراد تحت پوشش ارائه می‌شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شاهرود در خاتمه تصریح کرد: این هدایا در منطقه بسطام و با حضور خیرین بین 240 مددجو عائله مند توزیع شد که البته ‌با هدفمندی خدمات کمیته امداد در قالب تک خدمتی و چند خدمتی هرخانواده می تواند به تناسب نیاز از این خدمات استفاده کند.