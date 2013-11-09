حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور موفقیت آمیز مهارت آموزان البرزی در چهاردهمین دوره مسابقات ملی مهارت گفت: تیم نخبگان مهارتی البرز با آمادگی بسیار خوبی در این دوره از مسابقات شرکت کرد و خوشبختانه توانست رده پنجم این سری از مسابقات را از آن خود کنند.
وی افزود: تیم نخبگان مهارتی استان البرز در 20 رشته در این مسابقات حضور پیدا کرد که توانست در 13 رشته با کسب پنج مدال طلا، یک مدال نقره، دو مدال برنز و پنج دیپلم افتخار رتبه پنجم کشور را کسب کند.
عزیزی گفت: در این دوره از مسابقات رشته های اتصالات چوبی، طراحی وب، خیاطی، قنادی و جواهر سازی مدال طلا، طراحی فضای سبز مدال نقره ، کاربرد نرم افزار و تبرید و تهویه مدال برنز و مکاترونیک، آشپزی، کابینت سازی، آجرچینی و طراحی گرافیک دیپلم افتخار کسب کردند.
مدیرکل فنی و حرفه ای استان البرز درخشش تیم مهارتی استان در چهاردهمین دوره مسابقات را مرهون همت و زحمات بالای رقابت کنندگان، تلاش مربیان، برنامه ریزی های آموزشی و برگزاری اردوهای آماده سازی و پشتیبانی مطلوب دانست.
عزیزی با اشاره به اینکه کشف استعدادهای حرفهای جوانان و ایجاد فرصت مناسب برای شکوفایی و خلاقیت جوانان از جمله اهداف برگزاری مسابقات ملی مهارت است، افزود: ترویج و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی، ایجاد بستر مناسب برای ارتقای مهارتهای حرفهای کشور تا سطح مهارتهای جهانی و شناسایی کمبودها در آموزشهای فنی و حرفهای و برنامهریزی برای رفع آنها از دیگر اهداف برگزاری مسابقات ملی مهارت در کشور است.
وی یادآور شد: نفرات برتر این دوره از مسابقات و مسابقات سال آینده پس از حضور در اردوهای آمادگی به مسابقات بینالمللی مهارت که در سال 2015 میلادی در کشور برزیل برگزار خواهد شد، اعزام میشوند.
عزیزی به مهر خبر داد:
تیم نخبگان مهارتی البرز رتبه پنجم مسابقات ملی مهارت را کسب کرد
کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل فنی و حرفه ای استان البرز گفت: تیم نخبگان مهارتی البرز در چهاردهمین دوره مسابقات ملی مهارت توانست در 13 رشته با کسب پنج مدال طلا، یک مدال نقره، دو مدال برنز و پنج دیپلم افتخار رتبه پنجم کشور را کسب کند.
حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور موفقیت آمیز مهارت آموزان البرزی در چهاردهمین دوره مسابقات ملی مهارت گفت: تیم نخبگان مهارتی البرز با آمادگی بسیار خوبی در این دوره از مسابقات شرکت کرد و خوشبختانه توانست رده پنجم این سری از مسابقات را از آن خود کنند.
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