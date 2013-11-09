آذربایجان شرقی در رأس صنعت و تولید کشور قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عظمایی قبل از ظهر شنبه در جلسه انتخابات هئیت مدیره خانه صنعت و معدن تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: توجه به نقش تشکل ها جزء سیاست های اصولی و راهبردی وزارت متبوعه می باشد چرا که هر چه این تشکل ها فعالتر شوند، سنگینی ماموریت های وزارتخانه کاسته خواهد شد.

وی افزود: آذربایجان شرقی با دارا بودن بیش از هشت هزار واحد صنعتی فعال در راس صنعت و تولید کشور قرار دارد و اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن تبریز با تاسی از این امر از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

عظمایی همچنین ادامه داد: بناست قسمتی از وظایف وزارتخانه به تشکل ها اختصاص یابد و به این منظور در چند ماه اخیر برای هر کدام از انجمن های تخصصی صنایع انتخابات جداگانه برگزار شد و امروز نیز شاهد برگزاری انتخابات هیئت مدیره خانه صنعت و معدن تبریز هستیم.

وی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه در سال های قبل در برگزاری انتخابات انجمن ها برخی از اعضا رغبتی برای شرکت انتخابات نداشتند و این تمایل هر سال بیشتر و مشارکت فعالانه تر می شود.