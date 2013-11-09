10 سال زندان مجازات اعدامی نجات یافته

به گزارش خبرنگار مهر، در این پرونده اکبر متهم است 27 اسفندماه سال 86 در یک نزاع خیابانی در اسلامشهر مرد جوانی به نام محمود را با ضربه های چاقو به قتل رسانده است. متهم به قتل پس از این جنایت متواری شد که 16 اسفند سال 89 به طور غیابی در دادگاه محاکمه و به قصاص محکوم شد.

با گذشت حدود 4 سال از این جنایت ماموران متوجه شدند متهم به اسلامشهر بازگشته که او را 25 بهمن ماه سال 90 دستگیر کردند.

در حالی که شمارش معکوس برای اعدام اکبر شروع شده بود، او موفق شد رضایت اولیای دم را کسب کند و هفته گذشته از جنبه عمومی جرم در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی اصغر عبداللهی پای میز محاکمه قرار گرفت.

در این جلسه اکبر به دفاع از خود پرداخت و گفت: من تولیدی کفش داشتم که شب حادثه برای فروش کفش هایم در کنار خیابان بساط کرده بودم. ابتدا با پسر جوانی به نام امیر درگیر شدم که او محل را ترک کرد و چند دقیقه بعد با محمود به سراغ من آمدند. در دفاع از خود چاقویی برداشته و نمی دانم چه شد که محمود را کشتم. برای رضایت اولیای دم خانه پدری ام را فروخته و 200 میلیون تومان دیه پرداخت کردم و حالا پولی ندارم تا دیه امیر را بپردازم.

وی ادامه داد: در مدتی که فراری بودم به جنوب کشور رفته و در آنجا مخفیانه زندگی می کردم، در این مدت از کار خود پشیمان شده و درخواست بخشش دارم.

پس از آخرین دفاعیات متهم، قضات برای صدور حکم وارد شور شده و مرد جنایتکار را به 10 سال زندان محکوم کردند.