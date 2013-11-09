بصیرت مردم و ولایی بودن از دلایل اصلی موفقیت نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر شنبه در مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین (ع) در حسینیه سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان و دانش‌آموزان افزود: باید نسبت به مواضع رهبری حساس بود و این مواضع را پیگیری کرد.



وی با بیان اینکه باید بیانات مقام معظم رهبری را مورد توجه قرار داد افزود: بیانات رهبری چراغ راه ملت محسوب می‌شود.



حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه ملت ایران در دوران دفاع مقدس و در 34 سال گذشته به خوبی اطاعت‌پذیری خود را از ولایت نشان داده‌اند، افزود: خواص، نخبگان و اندیشمندان باید در این زمینه پیشگام باشند.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با بیان اینکه نباید جلوتر یا عقب‌تر از رهبری گام برداشت، افزود: باید پشت سر ولایت و گوش به فرمان ولی بود.



حجت الاسلام خاتمی با اشاره به آغاز فعالیت‌های انقلاب اسلامی در سال 42 افزود: انقلاب اسلامی در آن زمان با تبعید امام خمینی (ره) و بازداشت و کشتار سران نظام متوقف شد اما همراهی مردم در سال 57 موجب پیروزی انقلاب اسلامی شد.



وی حضور در صحنه مردم را برای دفاع از آرمان و ارزش‌های انقلاب اسلامی مهم دانست و افزود: مردم از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون همواره پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با بیان اینکه مردم از رشد بالای سیاسی برخوردارند، افزود: حضور در صحنه‌های دفاع از انقلاب نشان دهنده رشد بصیرت سیاسی مردم است.



حجت الاسلام خاتمی افزود: مردم کوفه همواره در طول حکومت پیامبر گرامی اسلام و حضرت علی (ع) خدمات بسیاری را به اسلام ارائه کرده بودند.



حجت الاسلام خاتمی با اشاره به تعداد کشته‌های مردم کوفه در راه اسلام خاطرنشان کرد: این مردم برای رسیدن دین اسلام به جایگاه مطلوب کشته‌های زیادی را تقدیم اسلام کرده‌اند.



وی با بیان اینکه مردم کوفه آخرین افرادی بودند که با معاویه بیعت کردند، افزود: این مردم در دعوت امام حسین (ع) برای بیعت پیشگام بودند.



حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه حدود 12 هزار نامه از سوی مردم کوفه به امام حسین (ع) گسیل شد، افزود: دعوت‌کنندگان به کوفه قاتلین امام حسین (ع) شدند.



وی نداشتن اراده کافی و عدم تبعیت از ولی زمان را از دلایل سستی مردم کوفه عنوان کرد و افزود: مردم کوفه در انجام وظیفه به موقع کوتاهی کردند.



امام جمعه زنجان بصیرت را عمل به موقع و به اندازه عنوان کرد و گفت: ‌مردم کوفه به دلیل نداشتن بصیرت نتوانستند از امام و ولی زمان خود اطلاعت و حمایت کنند.