اداره کل تعزیرات حکومتی کرمانشاه آماده خدمت رسانی به مردم است

<p class="rtejustify"> به گزارش خبرنگار مهر، <span id="bodyHolder_newstextDetail_nwstxtBodyPane">ایرج عزیزی ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد و ملی کیفیت که در سالن همایش‌های ادار‌ه‌کل استاندار و تحقیقات صنعتی استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: </span>حدود 50 پرونده از اداره‌کل استاندارد به تعزیرات کرمانشاه برای اجرای قانون در رابطه با رعایت نکردن مقررات استاندارد ارجاع داده شده است و در همین راستا ما نیز شعبه خاصی برای این بخش در نظر گرفته‌ایم.</p> <p class="rtejustify"> وی افزود: واحدهایی که ضوابط استاندارد را رعایت نکنند، با اعمال قاطعانه قانون مواجه می‌شوند و تعزیرات حکومتی کرمانشاه این آمادگی را دارد که با اداره‌ استاندارد و تحقیقات صنعتی کرمانشاه همکاری هایش را ادامه و آن را گسترش دهد.</p> <p class="rtejustify"> عزیزی با بیان اینکه قوانین تعزیرات و استاندارد در مهر ماه امسال به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: تعزیرات حامی حقوق مصرف‌کنندگان است و از سویی حامی تولیدکنندگان نیز هست.</p> <p class="rtejustify"> وی با اشاره به اینکه رهبر فرزانه انقلاب به موضوعات اقتصادی کشور اهمیت می‌دهند، عنوان کرد: تولید باکیفیت در واقع بهترین تبلیغ برای کالاهای تولیدی است و امروز با راهنمایی‌های مقام معظم رهبری به این خودباوری رسیده‌ایم که می‌توانیم کالای خوب تولید کنیم.</p> <p class="rtejustify"> عزیزی در پایان ایجاد فضای امن در کسب و کار را مورد تاکید قرار دارد و گفت: تحقیقات جامع و مانع در رسیدگی به پرونده‌ها باید به‌دقت انجام شود.</p>

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