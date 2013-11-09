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۱۸ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۴۹

عزیزی در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد:

اداره کل تعزیرات حکومتی کرمانشاه آماده خدمت رسانی به مردم است

اداره کل تعزیرات حکومتی کرمانشاه آماده خدمت رسانی به مردم است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از آمادگی این اداره کل برای خدمت رسانی به مردم خبر داد و گفت: تعزیرات حکومتی با شمشیر دو لبه خود آماده خدمت رسانی شایسته به هم استانی ها عزیز و مبارزه با محتکرین و گران فروشان است.

<p class="rtejustify"> &nbsp;به گزارش خبرنگار مهر، <span id="bodyHolder_newstextDetail_nwstxtBodyPane">ایرج عزیزی ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد و ملی کیفیت که در سالن همایش&zwnj;های ادار&zwnj;ه&zwnj;کل استاندار و تحقیقات صنعتی استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: </span>حدود 50 پرونده از اداره&zwnj;کل استاندارد به تعزیرات کرمانشاه برای اجرای قانون در رابطه با رعایت نکردن مقررات استاندارد ارجاع داده شده است و در همین راستا ما نیز شعبه خاصی برای این بخش در نظر گرفته&zwnj;ایم.</p> <p class="rtejustify"> وی افزود: واحدهایی که ضوابط استاندارد را رعایت نکنند، با اعمال قاطعانه قانون مواجه می&zwnj;شوند و تعزیرات حکومتی کرمانشاه این آمادگی را دارد که با اداره&zwnj; استاندارد و تحقیقات صنعتی کرمانشاه همکاری هایش را ادامه و آن را گسترش دهد.</p> <p class="rtejustify"> عزیزی با بیان اینکه قوانین تعزیرات و استاندارد در مهر ماه امسال به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: تعزیرات حامی حقوق مصرف&zwnj;کنندگان است و از سویی حامی تولیدکنندگان نیز هست.</p> <p class="rtejustify"> وی با اشاره به اینکه رهبر فرزانه انقلاب به موضوعات اقتصادی کشور اهمیت می&zwnj;دهند، عنوان کرد: تولید باکیفیت در واقع بهترین تبلیغ برای کالاهای تولیدی است و امروز با راهنمایی&zwnj;های مقام معظم رهبری به این خودباوری رسیده&zwnj;ایم که می&zwnj;توانیم کالای خوب تولید کنیم.</p> <p class="rtejustify"> عزیزی در پایان ایجاد فضای امن در کسب و کار را مورد تاکید قرار دارد و گفت: تحقیقات جامع و مانع در رسیدگی به پرونده&zwnj;ها باید به&zwnj;دقت انجام شود.</p>
کد مطلب 2172426

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